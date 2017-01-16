ФОТО: Анастасия Стоцкая подтвердила, что ждет второго ребенка

Российская певица Анастасия Стоцкая подтвердила, что скоро станет мамой второй раз.

О беременности артистки стало известно несколько недель назад, однако сама она эту информацию не комментировала. Но на днях все же подтвердила, что это правда, опубликовав в социальных сетях снимок, не оставляющий сомнения в ее положении. И заодно призвала поклонников не пропустить последние спектакли с ее участием.