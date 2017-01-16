ФОТО: Анастасия Стоцкая подтвердила, что ждет второго ребенка

О беременности артистки стало известно несколько недель назад, однако сама она эту информацию не комментировала. Но на днях все же подтвердила, что это правда, опубликовав в социальных сетях снимок, не оставляющий сомнения в ее положении. И заодно призвала поклонников не пропустить последние спектакли с ее участием.
После того как в адрес крупнейших российских телеканалов прозвучали упреки в некачественных новогодних передачах, показывающих в праздничную ночь одни и те же лица из года в год, в Сети развернулась кампания в поддержку Аллы Пугачевой, которую многие считают олицетворением российского шоу-бизнеса.