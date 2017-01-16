ФОТО: Анастасия Стоцкая подтвердила, что ждет второго ребенка

SHOWTIME!
понедельник, 16 января 2017 г. 10:20
Российская певица Анастасия Стоцкая подтвердила, что скоро станет мамой второй раз.
© Sputknik/Scanpix

О беременности артистки стало известно несколько недель назад, однако сама она эту информацию не комментировала. Но на днях все же подтвердила, что это правда, опубликовав в социальных сетях снимок, не оставляющий сомнения в ее положении. И заодно призвала поклонников не пропустить последние спектакли с ее участием.

Счастье женщина не может скрывать бесконечно...💁 Вот и скоро вылупится мой птенчик. 🐣Поэтому, дорогие друзья, зрители, питерцы и гости северной столицы, ☝прошу поторопиться на спектакль @lk_musical 8, 9, 10 февраля на сцене ДК им. Ленсовета. Возможно, это будут последние спектакли этого сезона, которые я сыграю. Даст Бог, сыграю и в марте. 🙏Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям. Жду встречи с вами!✌😘 #полюбвихочу #летучийкорабльмюзикл

A photo posted by Anastasia (@100tskaya) on Jan 15, 2017 at 6:45am PST

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