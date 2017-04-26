ФОТО: Американка потратила состояние на пластику ради внешности Барби

Жительница Лос-Анджелеса потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби, пишет Daily Mail.

Офелия Ванити сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также женщина изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц). Американка планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.

По словам 30-летней Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби. С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.

A post shared by Ophelia Vanity▫️Anime Barbie (@opheliavanity) on Apr 20, 2017 at 3:08pm PDT

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