ФОТО: Американка потратила состояние на пластику ради внешности Барби

Жительница Лос-Анджелеса потратила более 32 тысяч долларов, чтобы добиться сходства с куклой Барби, пишет Daily Mail.
Офелия Ванити сделала инъекции ботокса, дермального наполнителя (филлера) и различные косметические процедуры. Также женщина изменила форму груди, перенесла глютеопластику (пластику ягодиц). Американка планирует удалить ребро, чтобы сделать свою талию визуально более узкой.
По словам 30-летней Ванити, она с детства обожала играть с куклами Барби. С возрастом женщина поняла, что хочет быть похожей на легендарную игрушку.