ФОТО: Амаль Клуни вернула форму после родов

Юрист и супруга голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь она всего неполных три месяца назад родила близнецов.
Амаль Клуни и ее знаменитый супруг на прошлой неделе посетили одну из премьер Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки новоиспеченная мама выбрала легкое нежно-фиолетовое платье с открытыми плечами.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
СМИ: Адель предложили сыграть ее первую роль в Голливуде
Британской певице Адель предложили сыграть ее первую...
СМИ: Ди Каприо рассматривают на роль в фильме про Джокера
Приглашение Мартина Скорсезе в качестве продюсера в...
Питт и Джоли воссоединились, но все равно разведутся
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили снова быть вместе,...
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры
Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, известный...
TOP новостей
Цены растут: заговорили о буме недвижимости в Паланге (12)
Хотя сдающие апартаменты в Паланге каждый год говорят...
Экономист: эмиграция растет не так быстро, как сообщает статистика (13)
По данным иммиграции зарубежных стран, эмигрантов из...
У литовки за границей забрали ребенка, а ее депортировали (3)
Не секрет, что поиск лучшей жизни многих ведет за...
Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований эксклюзивное интервью DELFI (142)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в эксклюзивном...
Выработан план, как блокировать электроэнергию с БелАЭС (22)
В связи с тем, что Литва добивается, чтобы строительство...