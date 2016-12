ФОТО: Алла Пугачева стала стройнее своей дочери

Новогодний #МаксимМаксим вот в такой тёплой компании )) @valeriya @maxgalkinru @alla_orfey #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #скороновыйгод @1tv #любовьнепродается



A photo posted by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Dec 22, 2016 at 2:36am PST