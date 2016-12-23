Недавно она приняла участие в съемках программы своего мужа Максима Галкина , куда пришла вместе с коллегой Валерией и дочерью - Кристиной Орбакайте. Фото из студии в соцсетях, опубликованное Кристиной, восхитило поклонников ее мамы - на снимке Пугачева выглядит стройнее собственной дочери.

Британец подорвал здоровье ежедневным празднованием Рождества в течение 23 лет Самопровозглашенный Мистер Рождество, британец Энди Парк, отмечает этот праздник ежедневно на протяжении 23 лет. За это время мужчина сильно подорвал здоровье, так как в его ежедневный рацион входят пирожки и алкоголь. Парк пытался бороться со своей одержимостью Рождеством, но безуспешно, сообщает Mirror.

Брэд Питт потребовал прекратить огласку сведений о его детях Голливудский актер Брэд Питт требует запретить публикацию документов по бракоразводному процессу с Анжелиной Джоли, касающихся детей и опеки над ними. Юристы направили соответствующий запрос судье, сообщает NBC News.

ФОТО: Алла Пугачева стала стройнее своей дочери Российская эстрадная звезда Алла Пугачева с каждым появлением на публике удивляет все больше - певица будто молодеет с каждым днем.

В СМИ попали снимки сына Сергея Лазарева Около двух с половиной лет российскому поп-исполнителю Сергею Лазареву удавалось скрывать от всех, что у него есть ребенок.