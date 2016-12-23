ФОТО: Алла Пугачева стала стройнее своей дочери

Недавно она приняла участие в съемках программы своего мужа Максима Галкина, куда пришла вместе с коллегой Валерией и дочерью - Кристиной Орбакайте. Фото из студии в соцсетях, опубликованное Кристиной, восхитило поклонников ее мамы - на снимке Пугачева выглядит стройнее собственной дочери.
Самопровозглашенный Мистер Рождество, британец Энди Парк, отмечает этот праздник ежедневно на протяжении 23 лет. За это время мужчина сильно подорвал здоровье, так как в его ежедневный рацион входят пирожки и алкоголь. Парк пытался бороться со своей одержимостью Рождеством, но безуспешно, сообщает Mirror.
Голливудский актер Брэд Питт требует запретить публикацию документов по бракоразводному процессу с Анжелиной Джоли, касающихся детей и опеки над ними. Юристы направили соответствующий запрос судье, сообщает NBC News.