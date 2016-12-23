ФОТО: Алла Пугачева стала стройнее своей дочери

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SHOWTIME!
пятница, 23 декабря 2016 г. 15:12
Российская эстрадная звезда Алла Пугачева с каждым появлением на публике удивляет все больше - певица будто молодеет с каждым днем.
Alla Pugačiova
© VidaPress nuotr.

Недавно она приняла участие в съемках программы своего мужа Максима Галкина, куда пришла вместе с коллегой Валерией и дочерью - Кристиной Орбакайте. Фото из студии в соцсетях, опубликованное Кристиной, восхитило поклонников ее мамы - на снимке Пугачева выглядит стройнее собственной дочери.

Новогодний #МаксимМаксим вот в такой тёплой компании )) @valeriya @maxgalkinru @alla_orfey #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #скороновыйгод @1tv #любовьнепродается

A photo posted by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Dec 22, 2016 at 2:36am PST


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