ФОТО: Алла Пугачева на концерте в "Дзинтари" показала стройные ножки

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SHOWTIME!
среда, 26 июля 2017 г. 10:17
Самая популярная пара российского шоу-бизнеса - певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин - это лето проводят в Юрмале. Они не только отдыхают, но и посещают различные культурные мероприятия.
© DELFI.lv

В частности, Пугачева и Галкин побывали на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходил в концертном зале "Дзинтари" на протяжении четырех дней. К звездной паре было повышенное внимание публики.

В последние годы одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе стало внешнее преображение Пугачевой: певица сбросила лишние килограммы и словно вернула себе вторую молодость.

Что певица и продемонстривала на фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле. Если раньше на подобные мероприятия в Юрмале Примадонна появлялась в объемных нарядах, то теперь не скрывала своих стройных ножек.

SHOWTIME!
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