Фото 56-летнего Джигурды в стрингах высмеяли в Сети

 (3)
Бублик
понедельник, 31 июля 2017 г. 11:01
Забыв о былых обидах, Никита Джигурда и Марина Анисина воссоединились. Бывшие и официально разведенные супруги проводят лето в Европе вместе с детьми. Инстаграм Джигурды пестрит милыми семейными кадрами с женой, сыном и дочкой: супруги купаются, загорают, посещают интересные места, гуляют в парках — словом, живут обычной жизнью, словно и не было развода и громкого публичного скандала, пишет “Комсомольская правда”.
© Asmeninio archyvo nuotr.

Никита Борисович вновь чувствует прилив сил и окрылен настолько, что решился опубликовать в Инстаграме снимок, сделанный на пляже. На фото Джигурда позирует в крошечных стрингах. Свой пост артист сопроводил лиричным стихотворением, которое, к слову, очень отличается от его обычного нецензурного творчества.

Видимо, актер предполагал похвастаться своей статью и отличной физической формой. Подписчиков его странички, впрочем, поразил не подтянутый торс Никиты, а украшающие его тело многочисленные татуировки. По мнению комментаторов, наколки выглядят так, словно сделаны непрофессиональной рукой, и вообще смотрятся устрашающе.

“Я, конечно, извиняюсь, но вы тату себе сами набивали?”, “Это Панин?”, “Вид сзади предъявите!”, “Красивый мужчина, жена потрясающая! Дети супер! Чего не угомонится? Кошмар какой-то”, — пишут в комментариях под постом артиста.

Впрочем, у эпатажного Джигурды немало сторонников. Они интересуются, как актеру удается в его 56 лет поддерживать хорошую физическую форму, и считают, что человек имеет право набить себе столько татушек, сколько ему хочется — если это его способ самовыражения. Многие поздравляют Анисину и Джигурду с воссоединением и считают, что это было лучшим решением — ведь, главное, чтобы дети были счастливы.

Напомним, суд развел пару в марте этого рода. Но уже в мае шоумен и фигуристка дали пресс-конференцию, на которой заявили, что они снова вместе.

- Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что все это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг, — рассказала тогда Анисина. А Никита добавил, что он с сентября прошлого года не употребляет легких наркотиков и готов ради жены на все. “Моя зеленоглазая богиня из меня веревки вьет”, — уверяет артист.

Тогда же экс-супруги объявили, что ждут третьего ребенка, которого они собирались назвать Джонатан. Однако месяц спустя Джигурда рассказал, что Марина потеряла ребенка. Напомним, у пары растут двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочка Эва-Влада. От первой жены Яны Павелковской у Джигурды есть еще двое сыновей с двойными именами — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
Певец уверяет, что у них "все было". А обвинения в пиаре на личной жизни его обижают. Мол, у него все серьезно!

Фото 56-летнего Джигурды в стрингах высмеяли в Сети (3)

Фото 56-летнего Джигурды в стрингах высмеяли в Сети
Забыв о былых обидах, Никита Джигурда и Марина Анисина воссоединились. Бывшие и официально разведенные супруги проводят лето в Европе вместе с детьми. Инстаграм Джигурды пестрит милыми семейными кадрами с женой, сыном и дочкой: супруги купаются, загорают, посещают интересные места, гуляют в парках — словом, живут обычной жизнью, словно и не было развода и громкого публичного скандала, пишет “Комсомольская правда”.

Алеся Кафельникова о постах отца про наркотики: он писал не обо мне (1)

Алеся Кафельникова о постах отца про наркотики: он писал не обо мне
В “твиттере” теннисиста Евгения Кафельникова появились сообщения, в которых он пожаловался на неудачное отцовство.

Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет (5)

Алла Пугачева вернется на сцену в 70 лет
На музыкальный фестиваль в солнечный Баку Алла Пугачева прилетела на свой авторский вечер, где лучшие песни Примадонны поют в эти минуты коллеги. Планирует спеть и сама АБ. В программе значатся семь песен Аллы Борисовны, но может певица споет и больше на радость своим поклонникам, пишет “Комсомольская правда”.

ФОТО: Как стареют звезды боевиков 1990-х

ФОТО: Как стареют звезды боевиков 1990-х
Сегодня эту нишу в Голливуде занимают Том Круз, Джейсон Стэйтем, Вин Дизель и даже Мэтт Дэймон, но настоящие ценители жанра боевиков помнят о настоящих корифеях 80-90-х годов: мускулистых, брутальных, неубиваемых и готовых разнести все вокруг ради спасения мира или защиты добра. Delfi Izklaide вспоминает героев боевиков и показывает, как они выглядят сегодня.
Facebook друзья