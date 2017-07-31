Фото 56-летнего Джигурды в стрингах высмеяли в Сети

Никита Борисович вновь чувствует прилив сил и окрылен настолько, что решился опубликовать в Инстаграме снимок, сделанный на пляже. На фото Джигурда позирует в крошечных стрингах. Свой пост артист сопроводил лиричным стихотворением, которое, к слову, очень отличается от его обычного нецензурного творчества.

Видимо, актер предполагал похвастаться своей статью и отличной физической формой. Подписчиков его странички, впрочем, поразил не подтянутый торс Никиты, а украшающие его тело многочисленные татуировки. По мнению комментаторов, наколки выглядят так, словно сделаны непрофессиональной рукой, и вообще смотрятся устрашающе.

“Я, конечно, извиняюсь, но вы тату себе сами набивали?”, “Это Панин?”, “Вид сзади предъявите!”, “Красивый мужчина, жена потрясающая! Дети супер! Чего не угомонится? Кошмар какой-то”, — пишут в комментариях под постом артиста.

Впрочем, у эпатажного Джигурды немало сторонников. Они интересуются, как актеру удается в его 56 лет поддерживать хорошую физическую форму, и считают, что человек имеет право набить себе столько татушек, сколько ему хочется — если это его способ самовыражения. Многие поздравляют Анисину и Джигурду с воссоединением и считают, что это было лучшим решением — ведь, главное, чтобы дети были счастливы.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Июл 29 2017 в 9:33 PDT

Напомним, суд развел пару в марте этого рода. Но уже в мае шоумен и фигуристка дали пресс-конференцию, на которой заявили, что они снова вместе.

- Мы действительно развелись, развод настоящий. Я слышу много всяких гадостей, что все это не по-настоящему, но наши отношения после этого стали лучше. Человеческие отношения не зависят от бумаг, — рассказала тогда Анисина. А Никита добавил, что он с сентября прошлого года не употребляет легких наркотиков и готов ради жены на все. “Моя зеленоглазая богиня из меня веревки вьет”, — уверяет артист.

Тогда же экс-супруги объявили, что ждут третьего ребенка, которого они собирались назвать Джонатан. Однако месяц спустя Джигурда рассказал, что Марина потеряла ребенка. Напомним, у пары растут двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочка Эва-Влада. От первой жены Яны Павелковской у Джигурды есть еще двое сыновей с двойными именами — Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.