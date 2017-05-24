ФОТО: 55-летняя Екатерина Андреева выглядит ровесницей своей дочери
SHOWTIME!
среда, 24 мая 2017 г. 11:52
Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии со своей 34-летней дочерью Натальей.
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Глядя на снимки, трудно поверить, что это мать и дочь - скорее сестры.
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Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии со своей 34-летней дочерью Натальей.
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