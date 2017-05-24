Глядя на снимки, трудно поверить, что это мать и дочь - скорее сестры.

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии со своей 34-летней дочерью Натальей.

ФОТО: Сальма Хайек удивила радикальной переменой, став блондинкой Мексиканская кинозвезда Сальма Хайек несказанно удивило гостей одной из вечеринок Каннского кинофестиваля, когда появилась со светлыми волосами бледно розового оттенка.

ФОТО: 55-летняя Екатерина Андреева выглядит ровесницей своей дочери Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии со своей 34-летней дочерью Натальей.

Андрей Данилко рассказал об одиночестве Украинский актер Андрей Данилко, полюбившийся зрителям в образе искрометной Верки Сердючки, рассказал о своей болезни, из-за которой он живет один и не заводит семью. А еще востребованный шоумен признался, что периодически ездит на заработки в Россию.