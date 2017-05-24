ФОТО: 55-летняя Екатерина Андреева выглядит ровесницей своей дочери

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SHOWTIME!
среда, 24 мая 2017 г. 11:52
Известная российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии со своей 34-летней дочерью Натальей.
© Instagram

Глядя на снимки, трудно поверить, что это мать и дочь - скорее сестры.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Apr 13, 2017 at 11:18pm PDT

SHOWTIME!
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