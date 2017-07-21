ФОТО: 52-летняя Элизабет Херли позирует в бикини и топлесс

Британская актриса Элизабет Херли в свои 52 года сохранила прекрасную физическую форму. В этом постоянно убеждаются подписчики ее профиля в Instagram, где актриса публикует свои фотографии.

Например, недавно она опубликовала целую серию снимков, где позирует в бикини и... без бикини. При этом Херли убивает сразу двух зайцев - демонстрирует отличную фигуру и рекламирует свою линию купальников и пляжных аксессуаров Elizabeth Hurley Beach.

Здоровью и генетике актрисы могут позавидовать многие женщины, ведь Элизабет не утруждает себя изнурительными тренировками, чтобы оставаться в форме. Она не раз признавалась, что не ходит в спортзал, а предпочитает долгие прогулки и неспешные пробежки с собаками. А вот к своему питанию актриса относится строго. Ест очень мало и даже порой заменяет прием пищи стаканом горячей воды. Есть она в первой половине дня, а рацион актрисы составляют цельнозерновые продукты, овощи, рыба и постное мясо.

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jul 17, 2017 at 9:56am PDT

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jul 19, 2017 at 11:01am PDT

A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jul 12, 2017 at 9:26am PDT

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) on Jul 6, 2017 at 9:26am PDT