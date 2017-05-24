ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье

Игорь с женой стали гостями гала ужина Chopard, прошедшего в Каннах. Это мероприятие является одним из самых значимых вечеринок грандиозного кинофестиваля. Для торжественного вечера Ольга выбрала смелое кружевное платье от Elie Saab, открывшее собравшимся её стройную фигуру.

Звездная пара прилетела в Канны, чтобы поддержать режиссера Андрея Звягинцева. Представленная им картина “Нелюбовь” является фаворитом, уже получила высшие оценки и признание первых зрителей и имеет все шансы на главный приз кинофестиваля.

Вернувшись из Франции, Крутой с супругой успели попасть на вечеринку Олеси Судзиловской. В честь своего дня рождения актриса закатила тематическую “гулянку” в стиле 90-х. Туда Ольга, к слову, выбрала не менее эффектный наряд: обтягивающий кожаный комбинезон.

Игорь же выглядел на празднике заметно уставшим. Вероятно, сказывается интенсивная подготовка к “Новой Волне-2017”, хозяином которой является Крутой.

A post shared by Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) on May 21, 2017 at 1:13am PDT