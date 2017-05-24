ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье

Бублик
среда, 24 мая 2017 г. 16:57
Супруга Игоря Крутого — в отличной форме. Именно поэтому Ольга в 51 год может себе позволить выйти в свет в откровенном прозрачном наряде, что она и сделала на днях. Ее появление вызвало настоящий фурор, пишет “7 дней”.
© Instagram

Игорь с женой стали гостями гала ужина Chopard, прошедшего в Каннах. Это мероприятие является одним из самых значимых вечеринок грандиозного кинофестиваля. Для торжественного вечера Ольга выбрала смелое кружевное платье от Elie Saab, открывшее собравшимся её стройную фигуру.

Звездная пара прилетела в Канны, чтобы поддержать режиссера Андрея Звягинцева. Представленная им картина “Нелюбовь” является фаворитом, уже получила высшие оценки и признание первых зрителей и имеет все шансы на главный приз кинофестиваля.

Вернувшись из Франции, Крутой с супругой успели попасть на вечеринку Олеси Судзиловской. В честь своего дня рождения актриса закатила тематическую “гулянку” в стиле 90-х. Туда Ольга, к слову, выбрала не менее эффектный наряд: обтягивающий кожаный комбинезон.

Игорь же выглядел на празднике заметно уставшим. Вероятно, сказывается интенсивная подготовка к “Новой Волне-2017”, хозяином которой является Крутой.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье

ФОТО: 51-летняя жена Игоря Крутого вышла в свет в прозрачном платье
Супруга Игоря Крутого — в отличной форме. Именно поэтому Ольга в 51 год может себе позволить выйти в свет в откровенном прозрачном наряде, что она и сделала на днях. Ее появление вызвало настоящий фурор, пишет “7 дней”.

Наталья Фриске о встрече семьи с Платоном: вроде он нас узнал (1)

Наталья и Жанна Фриске
Сегодня стало известно о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев исполняет решение суда о встречах своего сына Платона с родителями Жанны Фриске — Владимиром Борисовичем и Ольгой Владимировной. Об этом корреспондентам сообщил официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын, пишет Starhit.

Анна Седокова готовится к свадьбе

Анна Седокова готовится к свадьбе
В начале апреля Анна Седокова стала мамой в третий раз. Исполнительница родила очаровательного мальчика, которого назвала Гектором. Звезда признается, что души не чает в прелестном малыше. Поклонники радуются за любимую певицу, но недавно она заставила фанатов поволноваться. Анна поделилась загадочным постом в микроблоге. В своей публикации артистка загадочно описала момент расставания с избранником, пишет Starhit.

ВИДЕО: Мелания Трамп отказалась взять супруга за руку (4)

Melania ir Donaldas Trumpai atvyksta į Izraelį
В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Меланией и Дональдом Трампами в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях, пишет Woman.

Умер известный режиссер и внук Сталина Алексадр Бурдонский (1)

Умер известный режиссер и внук Сталина Алексадр Бурдонский
Журналисты сообщают о том, что на 76-м году жизни умер внук Иосифа Сталина, известный театральный режиссер Александр Бурдонский. Об этом журналистам сообщили представители Центрального академического театра Российского армии, где трудился деятель культуры. По словам коллег мужчины, он страдал из-за проблем с сердцем. “Сегодня ночью Александр Васильевич скончался”, — поведали они корреспондентам, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100