ФОТО: 49-летняя Селин Дион снялась обнаженной

В подписи к опубликованному ниже фото говорится, что авторы снимка запечатлели Селин Дион в перерывах между показами в рамках парижской Недели моды.

Авторы фото пишут, что последние годы Селин Дион выступает едва ли не каждый вечер по два часа, постоянно меняя наряды. По словам певицы, с недавних пор кутюрье выстраиваются в очередь, чтобы показать певице свои новые коллекции. Артистка утверждает, что многие дизайнеры хотят видеть ее своей моделью.