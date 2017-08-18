Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

Журнал Forbes в очередной раз опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира.

Первое место рейтинга 2017 года заняла 28-летняя звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд", обладательница "Оскара" в номинации "лучшая актриса" Эмма Стоун, которая заработала с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017-го 26 млн долларов.

Второй названа Дженнифер Энистон - по подсчетам Forbes, за год она получила доход в 25,5 млн. Большую часть заработка актрисы составили гонорары за рекламу компаний Emirates, Smartwater и Aveeno.

Третье место в рейтинге отдано лауреатке "Оскара" Дженнифер Лоуренс, состояние которой за прошедший год увеличилось на 24 млн долларов. Актриса является лицом марки Dior. За минувший год она также снялась в картинах "Мама" и "Красный воробей".

В топ-10 также вошли Мелисса Маккарти (18 млн), Мила Кунис (15,5 млн), Эмма Уотсон (14 млн), Шарлиз Терон (14 млн), Кейт Бланшетт (12 млн), Джулия Робертс (12 млн) и Эми Адамс (11,5 млн). В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 172,5 млн долларов, говорится в сообщении Forbes.

Напомним, в прошлом году лидером рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актрис в мире значилась Дженнифер Лоуренс. Второе место занимала Мелисса Маккарти, третьей была Скарлетт Йоханссон, которая в этом году вообще не попала в топ-10.