Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей

NEWSru.com
вторник, 23 мая 2017 г. 11:34
Журнал Forbes опубликовал список 50 наиболее значимых российских знаменитостей. При его составлении были учтены доходы спортсменов, артистов и публичных деятелей, а также упоминания в СМИ и количество запросов в "Яндексе".
Marija Šarapova
© AFP / Scanpix

Лидером рейтинга стала теннисистка Мария Шарапова, чьи доходы журнал оценил в 21,9 млн долларов. Балансирующий на грани шансона Григорий Лепс и отнесенный к рок-культуре Сергей Шнуров заработали 9 и 11 млн долларов соответственно.

В первой десятке также оказались король эстрады Филипп Киркоров, хоккеист Александр Овечкин, топ-модель Наталья Водянова, а также Сергей Лазарев, Егор Крид, Земфира, Евгений Малкин.

Николай Басков оказался на 14-м месте, Ксения Собчак идет сразу следом за ним, Никита Михалков на одну позицию обогнал Басту и оказался 16-м. Три последних строки эксперты отвели Дмитрию Хворостовскому, Федору Бондарчуку и Денису Мацуеву.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва в Манчестере

Ariana Grande
Американская певица Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва на ее концерте в Манчестере, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей

Marija Šarapova
Журнал Forbes опубликовал список 50 наиболее значимых российских знаменитостей. При его составлении были учтены доходы спортсменов, артистов и публичных деятелей, а также упоминания в СМИ и количество запросов в "Яндексе".

Арнольд Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора"‍ (1)

Арнольд Шварценеггер снимется в шестой части Терминатора‍
Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер вернется к роли Терминатора в шестой части франшизы. Об этом он заявил на Каннском кинофестивале, сообщает The Mirror.

Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой взорвал интернет (6)

Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой взорвал интернет
Сегодня, 19 мая, в России отмечают День пионерии. Многие звезды российского шоу-бизнеса присоединились к празднованиям и поделились архивными фотографиями в социальных сетях. В их числе оказалась Алла Пугачева.

Пресняков об изменах в браке с Орбакайте (3)

Пресняков об изменах в браке с Орбакайте
Музыкант Владимир Пресняков стал гостем программы "Секрет на миллион". Рассказывая об опыте совместной жизни с певицей Кристиной Орбакайте, он решил не жалеть себя и высказался весьма откровенно и жестко.
Facebook друзья
Rambler's Top100