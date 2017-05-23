Лидером рейтинга стала теннисистка Мария Шарапова , чьи доходы журнал оценил в 21,9 млн долларов. Балансирующий на грани шансона Григорий Лепс и отнесенный к рок-культуре Сергей Шнуров заработали 9 и 11 млн долларов соответственно.

Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва в Манчестере Американская певица Ариана Гранде приостановила гастроли из-за взрыва на ее концерте в Манчестере, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей Журнал Forbes опубликовал список 50 наиболее значимых российских знаменитостей. При его составлении были учтены доходы спортсменов, артистов и публичных деятелей, а также упоминания в СМИ и количество запросов в "Яндексе".

Арнольд Шварценеггер снимется в шестой части "Терминатора"‍ Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер вернется к роли Терминатора в шестой части франшизы. Об этом он заявил на Каннском кинофестивале, сообщает The Mirror.

Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой взорвал интернет Сегодня, 19 мая, в России отмечают День пионерии. Многие звезды российского шоу-бизнеса присоединились к празднованиям и поделились архивными фотографиями в социальных сетях. В их числе оказалась Алла Пугачева.