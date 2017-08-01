Forbes: Нетребко, Киркоров и Тимати - миллионеры

 (2)
Вести.Ru
вторник, 1 августа 2017 г. 13:18
Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила список самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав с начала года $7,5 млн.
© DELFI.lv


На втором месте расположился певец Филипп Киркоров, заработавший $7,4 млн против рекордных $12 млн в 2014 г., на третьем - рэп-исполнитель Тимати ($6,6 млн). По данным Forbes, в этом году в рейтинг впервые попал рэпер Oxxxymiron, занявший 44-ю строчку рейтинга ($1,3 млн).

Помимо годового дохода при составлении рейтинга Forbes учитывает частоту упоминаний лица в СМИ, а также интерес, который музыкант вызывает у аудитории в интернете.

"Летом 2012 г. Тимати в твиттере раскритиковал итоги премии "МузТВ" и поссорился с Филипом Киркоровым, вступившимся за жюри премии. Апофеозом скандала стал клип на песню "Давай, до свидания", записанный Тимати при участии еще десятка реперов. Весной 2017 г. многолетний конфликт завершился появлением Киркорова в рекламе Black Star Burger, а затем и выходом совместной песни "Последняя весна", - отмечает Forbes.

Вести.Ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Forbes: Нетребко, Киркоров и Тимати - миллионеры (2)

Forbes: Нетребко, Киркоров и Тимати - миллионеры
Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила список самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, заработав с начала года $7,5 млн.

Лолита Милявская показала себя в прозрачным трико (7)

Лолита Милявская показала себя в прозрачным трико
Большую неожиданность своим поклонникам преподнесла российская певица Лолита Милявская: она предстала на сцене в Баку в необычном наряде.

Умерла актриса Жанна Моро, звезда французской "новой волны"

Jeanne Moreau
Актриса Жанна Моро, одна из величайших звезд французского кино, была найдена мертвой в своей квартире в Париже. Актрисе было 89 лет.

СМИ: Андрей Малахов уходит с "Первого канала" (6)

СМИ: Андрей Малахов уходит с Первого канала
Телеведущий Андрей Малахов намерен покинуть «Первый канал» и перейти на работу в ВГТРК, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ФОТО: княгиня Шарлен выбрала смелый наряд (2)

ФОТО: княгиня Шарлен выбрала смелый наряд
Супругу князя Монако Альбера II, княгиню Шарлен обоснованно считают одной из самых привлекательных представительниц королевских семей Европы. На днях она блеснула на благотворительном вечере Red Cross Ball в изумительном наряде, продемонстрировав точенную фигуру.
Facebook друзья