Филиппу Киркорову накануне 50-летия нагадали скорую свадьбу

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Вести.Ru
среда, 26 апреля 2017 г. 15:54
Накануне полувекового юбилея Филиппа Киркорова известная гадалка предсказала королю российской эстрады скорое счастливое событие в личной жизни.
© Instagram

Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова пообещала, что уже в течение ближайших двух лет Филипп "встретит человека, без которого просто не сможет жить дальше".

Она посочувствовала тому, что артист "никак не может встретить свою вторую половинку", но отметила, что Киркоров находит радость в детях, и в них же черпает творческие силы.

"Я вижу, что он женится в скором времени", – говорит гадалка, уточняя, что это произойдет "даже несмотря на то, что по натуре Филипп совершенно не семейный человек, и ему больше нравится свобода".

Кроме того, экстрасенс не разглядела в ближайшем будущем Киркорова каких-либо серьезных болезней и сообщила, что "мощная энергетика сродни космическим силам", и он – долгожитель, пишет НТВ.Ru.

Филиппу Киркорову исполняется 50 лет 30 апреля.

Вести.Ru
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