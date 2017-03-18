Филипп Киркоров сделал сенсационное заявление

"Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу", — сказал исполнитель. При этом Киркоров уточнил, что хочет уйти "от всей этой суеты", а не завершить карьеру, отмечает издание.

Певец, которому в апреле исполнится 50 лет, сократит количество выходов в свет и посвятит себя творчеству, информирует Lenta.ru. "Мне гораздо интереснее делать проекты", — подчеркнул артист.

В ноябре 2016-го между Киркоровым и лидером французской группы Space Дидье Маруани произошел конфликт. Последний обвинил российского исполнителя в плагиате и подал иск в суд. По утверждению Маруани, песня Киркорова "Жестокая любовь" — переработка произведения Symphonic Space Dream французского коллектива.