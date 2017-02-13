Филипп Киркоров готов cнова стать отцом

Певец уверен, что возраст ему – не помеха. По его словам, родителями становятся и в 75 лет.

В апреле Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. Артист обещает, что еще как минимум четверть века будет радовать публику песнями и образами. И не исключил, что снова станет отцом. "Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей. Но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой. Сегодня 50 лет – не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня еще, как минимум четверть века есть. И на эстраде, и в жизни", – заявил артист корреспонденту Dni.Ru вовремя съемок сериала "Воронины", куда был приглашен на роль камео.

Рассказал артист и про то, как сегодня растут его первенцы – пятилетняя Алла-Виктория и 4-х летний Мартин. "Я их оберегаю от светской публичной жизни. Если они посещают мои концерты, то только в Москве. Они хотели в прошлом году поехать на "Новую волну", но я все-таки принял решение оставить их дома. Просто помню весь тот нездоровый ажиотаж вокруг них в Сочи пару лет назад. Я думаю, пусть еще подрастут. Сохраню их детское состояние вдали от вспышек и от всего того, что сопровождает актерскую жизнь", – говорит певец.

В апреле Филиппу Киркорову исполнится 50 лет. Артист обещает, что еще как минимум четверть века будет радовать публику песнями и образами. И не исключил, что снова станет отцом. "Безусловно, я готов к тому, чтобы еще иметь детей. Но я же понимаю, что надо бы этих поднять сначала. Посмотрим. Я – молодой. Сегодня 50 лет – не возраст. Отцами становятся и в 75 лет. У меня еще, как минимум четверть века есть. И на эстраде, и в жизни", – заявил артист корреспонденту Dni.Ru вовремя съемок сериала "Воронины", куда был приглашен на роль камео.

Как же быстро растут наши дети.....)))

A photo posted by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Feb 2, 2017 at 2:33am PST











По словам Филиппа, его дети пока на сцену и на съемочную площадку, к счастью, не рвутся: "Дайте детям нормальной жизни. Пусть они вырастут и сами себе определят путь. У нас есть подрастающее звездное поколение – Гном Гномыч у Рудсковской с Плющенко, у Ани Лорак София, моя крестница, тоже рвется на сцену. А мои пусть пока в студии где-нибудь потанцуют. Где-нибудь поучатся еще. И сами себе выберут путь, а не так, чтобы их папа толкал на сцену. Захотят выбрать этот путь – они это сделают. Я мешать не буду. Не захотят – тоже не буду"