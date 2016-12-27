Федор Бондарчук: я был свободен несколько лет, когда встретил Паулину

Затем выяснилось, что у 49-летнего режиссёра роман с актрисой Паулиной Андреевой. С того момента 29-летнюю звезду сериала “Метод” называли исключительно “разлучницей”. Пара впервые вышла в свет на фестивале “Кинотавр”. А Светлана Бондарчук даже поместила фото Фёдора и Паулины на обложку своего журнала, чем тогда всех удивило. “Какая мудрая женщина”, — говорила публика. Но при этом никто из “треугольника” не комментировал обстоятельства происходящего.

Фото vk.com

И вот только сейчас, в интервью опять же журналу бывшей супруги Светланы, Федор Бондарчук признался, как было дело:

- “Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину. И был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так”.

Говорят, скоро состоится свадьба Федора и Паулины, но режиссер ничего не сказал по этому поводу. Но признался:

- “Заканчиваю год в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее”.