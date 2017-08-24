Фанаты Ольги Бузовой умоляют ее начать есть

“Ужас как ребра торчат!”, “Такая худая стала. Она не заболела?”, “Боже… Я понимаю, худая. Фигура — класс. Но ребра — это просто ужас. Надо кушать, и тогда фигура будет, и этого ужаса не будет видно. А так все портит”, “Бедная, кушай хорошо, пожалуйста”, “Как из концлагеря”, — высказались подписчики микроблога Бузовой.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 22, 2017 at 6:56am PDT

Нашлись и те, кто сравнил любимицу публики со скелетом и искренне пожелал ей как можно скорее восстановить здоровье. Сама Ольга ни на один комментарий с упоминанием анорексии не отреагировала. Ни для кого не секрет, что телеведущая старается следить за своим питанием и регулярно занимается спортом, благодаря чему вот уже много лет является обладательницей тела мечты. Тем не менее, общественность пришла к выводу, что желая сохранить идеальную форму, Бузова несколько перестаралась.

Сейчас звезда телестройки и начинающая певица проводит время на Сейшельских островах, где сосредоточена одна из площадок “Дома-2”. В перерывах между съемками Ольга много загорает, купается и позволяет себе некоторые лакомства, о чем регулярно сообщает подписчикам. Судя по всему, публикации Бузовой с различными блюдами кажутся ее поклонникам не столь убедительными.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 22, 2017 at 7:14am PDT