Фанаты гадают, что стало с лицом Ольги Бузовой

Спустя некоторое время ведущая поделилась в микроблоге коротким роликом и фотографией, на которых можно было оценить перемены. Фанаты Ольги были удивлены и даже не узнали девушку. Многие фолловеры Бузовой стали строить предположения, что случилось с ее лицом. Кто-то посчитал, что знаменитость поменяла цвет и форму бровей, а некоторые заметили увеличенные губы и другой макияж глаз.
Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать снимок Ольги в фанатских пабликах. “Постарела, мне кажется, раньше было “лучше”, если можно так сказать”, “Так гораздо интереснее и серьезнее”, “Стала на восточную девушку смахивать или даже азиатку”, “Похорошела! Лицо выразительней стало!”, “На себя не похожа, а это даже психологически очень плохо”, — пишут в комментариях к снимку.
Мои хорошие, встречаемся 10 февраля на Big Love Show в моем родном городе Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце, и 11 февраля на Big Love Show в Москве в Олимпийском🎤💃🏻🙌🏻🙏🏻❤️#подзвукипоцелуев#всетольконачинается#ябуду#ястану. #Repost @bigloveshow2017 ・・・ Лучший план на 11 февраля: провести ночь на главном празднике влюблённых #BigLoveShow2017 так, чтобы наутро проснуться под звуки поцелуев. Нет ничего невозможного, ведь в этот вечер с нами будет Ольга @buzova86! В 2011 году она вела Big Love Show вместе с Максимом Приваловым, а теперь впервые выйдет на сцену Олимпийского в качестве певицы! А у вас уже есть билеты на #BigLoveShow? Не забывайте: забронировать их онлайн можно прямо сейчас на bigloveshow.ru!
В последнее время Ольга часто экспериментирует с внешностью. После развода с Дмитрием Тарасовым девушка стала брюнеткой, а ее одежда — гораздо скромнее и элегантнее. По словам ведущей, она сильно изменилась и поняла, что поступала неправильно в некоторых ситуациях. В частности, Бузова пожалела, что события ее личной жизни постоянно обсуждались в Сети.
“Я останусь верна себе и своим принципам, а поступки остальных на их же совести. И я ни в коем случае не хочу превращаться в злого, черствого и закомплексованного человека. Хотя у меня и появилось много внутренних проблем, с которыми, надеюсь, мне удастся справиться самостоятельно”, — объяснила Ольга.
К слову, по прогнозам экстрасенса Мохсена Норузи, все плохое осталось в прошлом. В этом году телеведущую ждут позитивные впечатления и даже новая любовь.
“У Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них в феврале она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего исчезнет с экранов”, — рассказал специалист.
Вот и настало время подвести итоги...Это был тяжёлый год для меня, но очень плодотворный и судьбоносный...Я благодарна уходящему году, что он дал мне шанс узнать, насколько я сильна духовно! Как сильно могу любить и как красиво и достойно могу пережить предательство! Этот год дал мне уникальный опыт, дал шанс проявиться всем лицемерам и подлецам, чтобы я от них освободилась и расправила крылья в новую жизнь! 🕊🕊🕊Я снялась в главной роли в сериале "Бедные люди", выпустила книгу, снялась в большом кино, записала песню, и познакомилась с потрясающими людьми, которых я беру с собой в 2017 год🙏🏻❤❤❤ я рада, что этот год подходит к концу, потому что наступает Новый год, Новая жизнь, и всё у меня только начинается 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #моилюдивсегдасомной#ябуду#ястану#всетольконачинается#новаяжизнь#новаяя