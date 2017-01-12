Фанаты гадают, что стало с лицом Ольги Бузовой

Спустя некоторое время ведущая поделилась в микроблоге коротким роликом и фотографией, на которых можно было оценить перемены. Фанаты Ольги были удивлены и даже не узнали девушку. Многие фолловеры Бузовой стали строить предположения, что случилось с ее лицом. Кто-то посчитал, что знаменитость поменяла цвет и форму бровей, а некоторые заметили увеличенные губы и другой макияж глаз.

Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать снимок Ольги в фанатских пабликах. “Постарела, мне кажется, раньше было “лучше”, если можно так сказать”, “Так гораздо интереснее и серьезнее”, “Стала на восточную девушку смахивать или даже азиатку”, “Похорошела! Лицо выразительней стало!”, “На себя не похожа, а это даже психологически очень плохо”, — пишут в комментариях к снимку.

В последнее время Ольга часто экспериментирует с внешностью. После развода с Дмитрием Тарасовым девушка стала брюнеткой, а ее одежда — гораздо скромнее и элегантнее. По словам ведущей, она сильно изменилась и поняла, что поступала неправильно в некоторых ситуациях. В частности, Бузова пожалела, что события ее личной жизни постоянно обсуждались в Сети.

“Я останусь верна себе и своим принципам, а поступки остальных на их же совести. И я ни в коем случае не хочу превращаться в злого, черствого и закомплексованного человека. Хотя у меня и появилось много внутренних проблем, с которыми, надеюсь, мне удастся справиться самостоятельно”, — объяснила Ольга.

К слову, по прогнозам экстрасенса Мохсена Норузи, все плохое осталось в прошлом. В этом году телеведущую ждут позитивные впечатления и даже новая любовь.

“У Бузовой на горизонте появятся сразу два ухажера. С одним из них в феврале она улетит отдыхать. У Ольги будет три брака и столько же детей. Еще четыре года она помелькает в разных проектах, после чего исчезнет с экранов”, — рассказал специалист.

В перерывах между выходом на сцену🎤👸🏻💋 #ялюблюсвоюработу#ведущая#ольгабузова#рождество

A photo posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 7, 2017 at 10:18am PST





