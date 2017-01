Фанаты гадают, что стало с лицом Ольги Бузовой

Мои хорошие, встречаемся 10 февраля на Big Love Show в моем родном городе Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце, и 11 февраля на Big Love Show в Москве в Олимпийском🎤💃🏻🙌🏻🙏🏻❤️#подзвукипоцелуев#всетольконачинается#ябуду#ястану. #Repost @bigloveshow2017 ・・・ Лучший план на 11 февраля: провести ночь на главном празднике влюблённых #BigLoveShow2017 так, чтобы наутро проснуться под звуки поцелуев. Нет ничего невозможного, ведь в этот вечер с нами будет Ольга @buzova86! В 2011 году она вела Big Love Show вместе с Максимом Приваловым, а теперь впервые выйдет на сцену Олимпийского в качестве певицы! А у вас уже есть билеты на #BigLoveShow? Не забывайте: забронировать их онлайн можно прямо сейчас на bigloveshow.ru!



A photo posted by Ольга Бузова (@buzova86) on Jan 10, 2017 at 2:24am PST