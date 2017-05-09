"Евровидение" в Киеве откроет не Джамала

Перед первым полуфиналом на главной сцене "Евровидения" выступит артист Дмитрий Монатик. Певицу Джамалу не пустили на красную дорожку на церемонии открытия, сообщил ее PR-директор.

Первый полуфинал на главной сцене музыкального конкурса "Евровидение" откроет не победительница прошлого года, украинская певица Джамала, а другой исполнитель - Дмитрий Монатик (артистический псевдоним Monatik). Об этом в понедельник, 8 мая, было объявлено на официальном сайте конкурса eurovision.ua.

В сообщении подчеркивается, что согласно "традиции первый полуфинал 9 мая должен открывать прошлогодний победитель, но в этом году организаторы подготовили для зрителей много сюрпризов, одним из которых будет выступление перспективнейшего мультиартиста Монатика, который работает в жанрах pop, new disco, indie pop, synthpop".

Также отмечается, что специально для открытия "Евровидения" артист исполнит песню под названием "Кружит" на английском языке. В последние годы Monatik совершил настоящий прорыв в украинской музыкальной индустрии, и поэтому организаторы доверили открытие конкурса именно ему, подчеркивается в сообщении.

Торжественное открытие "Евровидения" состоялось накануне, 7 мая, в столице Украины. После этого PR-директор Джамалы Денис Козловский опубликовал на своей странице в соцсети Facebook краткий отчет о церемонии, в котором пожаловался на то, что его подопечной "запретили идти на красную дорожку". "Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез "Евровидение" в Украину, запрещают там появляться", - отметил Козловский.

Финал "Евровидения" пройдет 13 мая, его участники определятся по результатам полуфиналов 9 и 11 мая. Россия в этом году на "Евровидении" не участвует.