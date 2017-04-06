Евгений Плющенко заставит Аделину Сотникову похудеть

На днях широкой общественности стало известно, что вместо Елены Буяновой тренировать девушку будет Плющенко. Новость вызвала широкий резонанс у публики, поэтому большинство вопросов на интервью было связано именно с этим. Евгений поведал журналистам, что решение начать сотрудничество было обоюдным и с предыдущим наставником чемпионка осталась в хороших отношениях.

“Аделина Сотникова готова пахать, готова работать. Это ее выбор. Ни у кого я ее не забирал. Мы идем не на один год. Вызвали хореографа из Канады — завтра обсудим с ней рабочие моменты. Будем менять Аделине технику, сбросит вес. Главное, что она хочет тренироваться”, — отметил Плющенко.

Кроме того, мужчина подчеркнул, что не пытается продвинуться за счет известной ученицы. Он считает, что усердный труд поможет девушке вернуться в первые ряды фигуристов и готов оказать ей всяческую поддержку, так как лично прошел этот непростой путь.

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Apr 5, 2017 at 9:18am PDT

“Работа с Аделиной это не пиар-ход. Мне не нужно пиариться. Она катается в моей школе уже две недели. Скоро приступаем к постановке программ. Ее сейчас нет в рейтингах. Я через это тоже проходил. Главное — надо работать. Аделина еще молодая. Я сам до 34 лет выступал”, — рассказал на пресс-конференции чемпион.

Корреспондентов также интересовало, почему знаменитость решил прекратить собственную карьеру и помогать продвигаться начинающим фигуристам. Оказалось, что Плющенко давно подумывал об уходе из большого спорта — он устал. Теперь мужчине гораздо больше удовольствия доставляет видеть, как чемпионами становятся юные дарования, в том числе и его сын Саша. “Я устал. Наелся. Раньше нужен был адреналин. Теперь этого не надо. А вдруг опять травма. 15 операций достаточно, чтобы завершить карьеру. Спасибо Яне, которая меня всегда поддерживает”.

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Mar 24, 2017 at 9:23am PDT

Интересно, что Гном Гномыч, как его ласково называют звездные родители, уже добился определенных успехов. Он вместе с другими воспитанниками школы принимает участие в сказочном шоу папы.

“Тренируется сын много. Уже занимается хореографией. У него есть личный тренер, я его тоже тренирую. Я жесткий папа и тренер, но иногда даю и пряник. Он уже хорошо стоит на коньках. Сегодня у него дебютный номер на русские народные мелодии”, — поделился Плющенко.