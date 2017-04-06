Евгений Плющенко заставит Аделину Сотникову похудеть

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четверг, 6 апреля 2017 г. 12:59
Сегодня, пятого апреля, в Москве прошло открытие школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Angels of Plushenko. В честь радостного события знаменитость собрал целую пресс-конференцию, где рассказал о предстоящей работе учебного заведения, показал выступления первых учеников и поделился подробностями сотрудничества с новой подопечной, известной по играм в Сочи, Аделиной Сотниковой, пишет Starhit.
© DELFI.ee

На днях широкой общественности стало известно, что вместо Елены Буяновой тренировать девушку будет Плющенко. Новость вызвала широкий резонанс у публики, поэтому большинство вопросов на интервью было связано именно с этим. Евгений поведал журналистам, что решение начать сотрудничество было обоюдным и с предыдущим наставником чемпионка осталась в хороших отношениях.

“Аделина Сотникова готова пахать, готова работать. Это ее выбор. Ни у кого я ее не забирал. Мы идем не на один год. Вызвали хореографа из Канады — завтра обсудим с ней рабочие моменты. Будем менять Аделине технику, сбросит вес. Главное, что она хочет тренироваться”, — отметил Плющенко.

Кроме того, мужчина подчеркнул, что не пытается продвинуться за счет известной ученицы. Он считает, что усердный труд поможет девушке вернуться в первые ряды фигуристов и готов оказать ей всяческую поддержку, так как лично прошел этот непростой путь.

“Работа с Аделиной это не пиар-ход. Мне не нужно пиариться. Она катается в моей школе уже две недели. Скоро приступаем к постановке программ. Ее сейчас нет в рейтингах. Я через это тоже проходил. Главное — надо работать. Аделина еще молодая. Я сам до 34 лет выступал”, — рассказал на пресс-конференции чемпион.

Корреспондентов также интересовало, почему знаменитость решил прекратить собственную карьеру и помогать продвигаться начинающим фигуристам. Оказалось, что Плющенко давно подумывал об уходе из большого спорта — он устал. Теперь мужчине гораздо больше удовольствия доставляет видеть, как чемпионами становятся юные дарования, в том числе и его сын Саша. “Я устал. Наелся. Раньше нужен был адреналин. Теперь этого не надо. А вдруг опять травма. 15 операций достаточно, чтобы завершить карьеру. Спасибо Яне, которая меня всегда поддерживает”.

Интересно, что Гном Гномыч, как его ласково называют звездные родители, уже добился определенных успехов. Он вместе с другими воспитанниками школы принимает участие в сказочном шоу папы.

“Тренируется сын много. Уже занимается хореографией. У него есть личный тренер, я его тоже тренирую. Я жесткий папа и тренер, но иногда даю и пряник. Он уже хорошо стоит на коньках. Сегодня у него дебютный номер на русские народные мелодии”, — поделился Плющенко.

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