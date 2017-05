Эштон Катчер назвал себя "трофейным мужем"

Как оказалось, Кунис и Катчер – фанаты этой передачи. Они стали гостями программы, чтобы помочь героине Рэйчел Линдси выбрать идеального спутника жизни.

Катчер, надевший футболку с надписью "трофейный муж", назвал "Холостячку" их с Кунис тайным увлечением.

"Мы пришли сюда, потому что любим Рэйчел", – заявила кандидатам Кунис. По ее словам, когда они с Катчером узнали, что Линдси будет героиней "Холостячки", то позвонили продюсерам шоу и поинтересовались, не могут ли помочь ей найти мужа.

Изучив претендентов, Катчер сказал Кунис: "Не думаю, что парень Рэйчел в этой группе".

Ready to help @TheRachLindsay make some hard decisions on tonight’s episode of #TheBachelorette at 8/7c on ABC pic.twitter.com/pEAqpvXC5J— ashton kutcher (@aplusk) May 29, 2017