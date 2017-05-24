Ерофеев, Ахеджакова, Барышников поддержали Серебрянникова: суки!

Утром 23 мая в квартиру известного театрального режиссера Кирилла Серебренникова и в его театр «Гоголь-центр» пришли следователи СК с обысками.

Спустя время сайт СК объяснил: обыски связаны с уголовным делом о хищении около 200 млн рублей из бюджета, которые по программе были выделены театральной компании «7 студия» Кирилла Серебренника для популяризации культуры.

В 2014 году театр стал испытывать финансовые проблемы, а в 2015-м оказался на грани банкротства. После проверки финансовой деятельности к менеджменту, продолжавшему в кризис ставить дорогие (и успешные) премьеры и копившему долги по зарплате артистам, появились вопросы у следствия. Серебренников проходит по делу свидетелем. Вчера его допросили в СК. Работа театра утром была парализована, но уже вечером там прошли намеченные спектакли.

А днем, когда допросы еще шли, более 50 человек, в том числе известные артисты, пришли поддержать коллектив «Гоголь-центра».

Виктор Ерофеев

писатель





— Суки! Трудно представить, чтобы власть приняла более безумное решение! Потому что это человек совершенно замечательный режиссер, прекрасный театр. Театр будущего. И даже не зная подробностей, и допуская, что все может быть, понимаешь, что есть же разные формы разговора и не обязательно набрасываться с обысками и вопить на весь мир. Чистое безумие. И если решение сознательное, то это еще один шаг к уничтожению свободной культуры. А если оно не согласованное, во что я мало верю, то, действительно, какие-то основные нити власти держатся в непонятных руках.

С точки зрения государственного масштаба, это удар посильнее, чем по Улюкаеву, потому что министр не тот человек, которого знает и любит весь мир. Но Кирилл как замечательный, просто гениальный режиссер известен и любим во многих странах. Мы вместе работали над спектаклем по моему роману «Русская красавица», я сам видел, какие у него бывают озарения. И если уж таких людей принялись добивать, то это прямой возврат в 30-е годы.

Самое странное, что власти ищут какой-то сумасшедший баланс. Сначала довольно кисло нападают на своих идеологических союзников, когда те куда-то не туда сворачивают, потом изо всей силы бьют по свободной культуре. Им кажется, что это равновеликие сокращения в плане вольности. Как всегда, они ошибаются, поскольку Кирилл человек уникальный и его невозможно уравновесить никем из них.

Кириллу совершенно не надо хапужничать ни в каком смысле. Когда человек имеет талант, ему важно, чтобы у него шли спектакли, и чтобы эти спектакли прославляли российской искусство. По сути дела, это удар по России. Я бы сказал, просто пощечина, чтобы не сказать, оплеуха.

Я желаю Кириллу всего самого лучшего! У меня послезавтра спектакль «Русская красавица», я приду в театр и еще раз выскажусь, поскольку происходит то, с чем просто невозможно согласиться. Вспоминаются самые чудовищные расправы с нашими выдающимися режиссерами: Мейерхольдом, Михоэлсом…

Конечно, это запугивание! Культуру приводят в такое состояние беспокойства, что ей трудно работать, трудно производить что-то осмысленное. И самое страшное, что не только тот, кто делает такие вольные вещи, как Серебрянников, но каждый не угодивший может попасть под раздачу. Да что там не угодивший! Под нее может попасть каждый.

Михаил Барышников танцовщик, хореограф DELFI.lv



— Меня очень неприятно поразило известие о том, что у режиссера Кирилла Серебренникова и в руководимом им «Гоголь-центре» проходят обыски. Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно. Я очень обеспокоен случившимся и надеюсь, что общественность в России и в мире заступится за одного из самых ярких деятелей современного театра.

Лия Ахеджакова

актриса





— Обыски в театре мне напомнили историю с терактом в «Норд-осте». Картина очень похожая. Следственный комитет приехал на черных, тонированных машинах огромной бригадой. У актеров отобрали телефоны, они сидели, как арестованные. Что это такое?

Я думаю, идет повсеместное устрашение. Обливают грязью, рисуют карикатуры на меня, брызгали жидкостью в глаза Навального, пытаясь его ослепить, с обыском пришли к Зое Световой. Сейчас пришли к нашему лучшему режиссеру.

Серебренников, я бы сказала, делает великие спектакли. Сколько Россия от него получила! Сколько людей поднялись выше на еще одну ступень духовного, человеческого развития!

Как проводятся эти обыски? Дома! Они думают, что у него дома миллионы? Они так не думают. Они хотят показать: «Вот этот ваш режиссер, который делает такие замечательные спектакли, а мы у него миллиарды ищем!». Они хотят оскорбить и унизить нас всех. Накалить атмосферу в обществе. Помните, Черномырдин говорил: «Никогда такого не было и вот опять»? Мы это уже проходили.