Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

NEWSru.com
понедельник, 27 марта 2017 г. 17:30
Эмма Уотсон, месяц назад признанная женщиной года по версии журнала Elle, получила новую награду - Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой актрисой. Победу ей принесла хитроумная сделка с создателями игрового римейка классической ленты Disney "Красавица и чудовище".
Emma Watson
© Vida Press

Как напоминает The Daily Beast, Уотсон отклонила предложение сниматься в оскароносном "Ла-ла Лэнде" и запросила скромный гонорар в 20 млн долларов за роль Белль. Однако благодаря проценту от прибыли "Красавицы и чудовище" она смогла вернуть себе первое место в рейтинге.

В предыдущий раз Эмма Уотсон становилась самой высокооплачиваемой актрисой в мире в 2010 году, на пике популярности "поттерианы". Теперь она потеснила Дженнифер Лоуренс, которая лидировала начиная с 2015 года.

Напомним, фильм "Красавица и чудовище" уже заработал около 750 млн долларов в мировом прокате и продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых релизов последнего времени.

Эмма Шарлотта Дьюэрре Уотсон родилась в пригороде Парижа в 1990 году и дебютировала в 11-летнем возрасте в ленте "Гарри Поттер и философский камень".

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