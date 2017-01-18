Эмма Уотсон отказалась от роли Золушки

Gazeta.ru
среда, 18 января 2017 г. 09:42
Британская актриса Эмма Уотсон подтвердила, что в свое время отказалась от роли Золушки, пишет The Telegraph. Впоследствии артистке было предложено сыграть Белль в "Красавице и чудовище".
© Vida Press

По словам Уотсон, она посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Как отметила актриса, Белль гораздо больше отвечает ее принципам.

Уотсон также рассказала, что изначально испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища", но ей пообещали участие в создании героини.

"Она остается любопытной, участливой и открытой. И такую женщину я бы хотела воплотить в качестве ролевой модели при наличии выбора", – заявила актриса.

В итоге Золушку сыграла звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс.

Ранее сообщалось, что трейлер "Красавицы и чудовища" побил рекорд "На пятьдесят оттенков темнее".

Gazeta.ru
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