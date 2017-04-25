Элтон Джон отменил выступления в США из-за опасной инфекции

Известный британский певец Элтон Джон провел двое суток в отделении интенсивной терапии из-за потенциально смертельной бактериальной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его представителя Френ Кертис. В связи с болезнью музыкант отменил все концерты в апреле и мае.

По словам Кертис, 70-летний певец тяжело заболел во время перелета из Южной Америки в Великобританию. Южноамериканский тур Элтона Джона завершился в Чили 10 апреля.

В настоящее время музыкант, которого выписали из больницы 22 апреля, проходит курс реабилитации после болезни. Он отменил концерты в Лас-Вегасе в апреле и мае, а также концерт в Бейкерсфилде (штат Калифорния), запланированный на 6 мая.

Певец извинился перед поклонниками за доставленные неудобства и поблагодарил врачей за квалифицированную помощь. Он планирует возобновить выступления с концерта в английском Туикенеме 3 июня.

Элтон Джон в рамках мирового турне даст единственный концерт в России 14 декабря в московском "Крокус Сити Холл", сообщает ТАСС. Согласно официальному сайту певца, его гастрольный график в 2017 году, помимо России, включает 19 стран. Предыдущие гастроли музыканта состоялись в мае 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.