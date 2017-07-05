Элтон Джон отменил концерт в Германии

Известный британский певец Элтон Джон отменил выступление в Германии в связи с саммитом G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает Focus со ссылкой на организаторов концерта.

Шоу артиста должно было состояться в Гамбурге в субботу, 8 июля. Однако, по словам организаторов, самолету Элтона Джона власти не выдали разрешение на посадку. Отказ связан с ограничениями, вызванными встречей лидеров "большой двадцатки".

Выступление не отменено целиком, а перенесено - на 5 декабря 2017 года. Как ожидается, концерт посетят около 10 тысяч фанатов звезды.

Сам музыкант выразил сожаление в связи с тем, что у него не будет возможности выступить в Гамбурге 8 июля. Он поблагодарил всех своих поклонников и извинился перед ними за доставленные неудобства. Как отметил Элтон Джон, он с нетерпением ждет концерте в декабре.