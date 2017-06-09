Елену Ваенгу застыдили из-за шутки о Пушкине

Елена Ваенга подверглась критике со стороны подписчиков в Instagram. Поклонники не оценили шутку востребованной певицы.

6 июня был день рождения всемирно известного русского поэта, прозаика и драматурга Александра Пушкина. Дата была не круглая — 218 лет — поэтому событие осталось незамеченным. Впрочем, не всеми. Так, певица Елена Ваенга на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала скриншот переписки с приятелем, который прислал ей шутку о Пушкине. Остроумным выражением Ваенга решила поделиться с многочисленными подписчиками.

“В этот день, в 1799 году родился А.С. Пушкин. Как и полагается негру, нигде не работал и писал рэп. Погиб в перестрелке”, — такое содержание было у шутки. “друг прислал😂😂😂😂😂. #нуоооченьсмешно”, — коротко подписала изображение Ваенга.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Jun 6, 2017 at 8:13am PDT

Однако не все оценили шутку Елены. Многие подписчики раскритиковали артистку за покушение “на святое”. “Зачем вы так, Лена?? неожиданно(”, “Совсем не смешно. Пошло и глупо. Странно как то читать это на Вашей страничке”, “Как-то по отношению к Пушкину слышать слово негр не очень приятно(((”, “Грустно, если мы теряем чувство юмора :(((”, “Пушкин– для всех это святое. Как то не комильфо. ну это личное дело каждого, сейчас над многим тем что нам было дорого, стебуться”, — высказали свое мнение некоторые подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто воспринял публикацию Елены более позитивно. “Автор зрит в корень :))))”, “Я представила: что Пушкин читает рэпчик!😂”, “я лично не вижу ничего обидно в написанном. Пушкин глазами нынешнего поколения :) Смех — это здорово”, “Ну думаю,если бы Пушкин жил в наше время,то рэп бы точно вовсю читал))) 😊 ✌“ — выразили иную точку зрения другие пользователи. Отметим, что сама Ваенга в обсуждения не вступала.