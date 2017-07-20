Елена Яковлева женила сына

“Денис и Вика не хотели устраивать пышный праздник с кучей гостей, — говорит “СтарХиту” Владимир, друг Шальных. — Пригласили лишь фотографа и пару знакомых. Они даже не стали заморачиваться с костюмами жениха и невесты. Денис сразу заявил: “Я буду в черном!”, — ну а Вика предпочла классическую белую рубашку и юбку. Зато они были самыми модными в загсе!”

После официальной регистрации молодожены отметили событие в одном из московских ресторанов.

“Вечером мама поздравила Дениса по телефону, — продолжает Владимир. — Она очень рада за ребят. Тетя Лена в хороших отношениях с Викой. Всегда поинтересуется: “Как у вас дела?” или “Чем помочь?” Те отвечают: “Мы молодые, сами справимся!”

Знакомство Елены Яковлевой с будущей невесткой состоялось относительно недавно. Выпускницу Института журналистики и литературного творчества артистка приняла в семью и дала понять, что полностью одобряет выбор сына. Сам Денис о совместной жизни с избранницей говорить не любит. Отвечая на вопросы мамы, молодой человек подчеркивает, что они просто счастливы и не хотят делиться подробностями с окружающими.

К слову, наследник Яковлевой ранее уже планировал свадьбу, но из-за разногласий с возлюбленной был вынужден разорвать помолвку. Бывшая девушка парня, Маргарита, тоже нравилась его знаменитой маме, но когда пара приняла решение расстаться, артистка отнеслась к этому философски, объяснив это тем, что у него все впереди.

“Созваниваемся с сыном каждый день, разговариваем по 15–20 минут. Просто делимся новостями: кто где был, что видел. Не люблю ругать или учить его — я сама слишком безалаберна в силу профессии. Даже из-за его татуировок по всему лицу не скандалим. Я уже смирилась — пусть это будет самым большим несчастьем, что случится с Денисом в жизни. Слава богу, наркотики не употребляет, не курит, не пьет, спортом занимается, ну есть у мальчика такой изъян — татуировки”, — рассказывала Елена “СтарХиту”.