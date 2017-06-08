Елена Воробей рассказала об ужасах “уколов красоты”

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четверг, 8 июня 2017 г. 19:00
Пятого июня заслуженная артистка России Елена Воробей отпраздновала юбилей — ей исполнилось 50 лет. Несмотря на что, что знаменитости стараются всегда держать себя в форме и прибегают к различным ухищрениям, чтобы сохранить молодость, пародистка открыто говорит о возрасте и не стесняется собственной внешности. Звезда эстрады не скрывает, что когда-то пыталась прибегнуть к современным косметическим средствам, чтобы кожа выглядела гладкой и сияющей. Однако опыт оказался неудачным, пишет Starhit.
© RIA / Scanpix

“Однажды я попробовала уколы гиалуроновой кислоты и жалею об этом. Меня не взяла анестезия, поэтому было очень больно, и от самих уколов остались следы: там скопилась жидкость, из-за чего я выглядела так, словно меня уронили в муравейник. Нужно было провести пять сеансов, а я выдержала только два. К тому же после каждой процедуры нужно несколько дней для восстановления — для меня это непозволительная роскошь”, — призналась Воробей.

Артистка считает, что у нее хорошие гены — она восхищается папой, который прекрасно выглядит. По ее мнению, никто из посторонних не догадывается, сколько ему лет. Елена признается, что не стремится всеми силами доказывать окружающим свою молодость и терпеть ради желаемой внешности сильную боль. Тем не менее она вовсе не против вмешательства специалистов.

“А вообще ко всем современным достижениям косметологии и пластической хирургии я отношусь лояльно. Глупо в 65 лет выглядеть как девочка, а всем рассказывать, что прикладываешь к лицу огурцы. Важнее, чтобы люди правильно и вдумчиво выбирали врачей и взвешивали все “за” и “против”. Если после пластики человек будет чувствовать себя увереннее и готов на этой решиться, то почему бы и нет”, — считает знаменитость.

Сама же пародистка придерживается здорового образа жизни. Тем не менее она признается, что не может отнести себя к ярым и дисциплинированным спортсменам. Воробей не стала скрывать, что не всегда соблюдает диету — иногда она может позволить себе поесть на ночь. Также артистка с удовольствием лакомится аппетитными блюдами на банкетах и гастролях.

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Елена Воробей рассказала об ужасах “уколов красоты”

Елена Воробей рассказала об ужасах “уколов красоты”
Пятого июня заслуженная артистка России Елена Воробей отпраздновала юбилей — ей исполнилось 50 лет. Несмотря на что, что знаменитости стараются всегда держать себя в форме и прибегают к различным ухищрениям, чтобы сохранить молодость, пародистка открыто говорит о возрасте и не стесняется собственной внешности. Звезда эстрады не скрывает, что когда-то пыталась прибегнуть к современным косметическим средствам, чтобы кожа выглядела гладкой и сияющей. Однако опыт оказался неудачным, пишет Starhit.

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