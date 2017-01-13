Елена Малышева призналась, что колет себе ботокс

“Каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво”, — утверждает Малышева.

Елена Васильевна признается, что раз в год она проходит полный медицинский осмотр. Телеведущая считает, что лучше вовремя обратиться к врачу. Недавно Малышева сдала генетический анализ, чтобы выяснить, к чему у нее имеется предрасположенность. Результаты исследования удивили телезвезду.

“Оказалось, у меня склонность к полноте в два раза выше, чем в популяции. Такая генетика. Бороться с ней очень утомительно. Но я стараюсь!” — поделилась Малышева.

Напомним, что знаменитость является автором особой методики по похудению. Ее книга “Диета Елены Малышевой” стала одним из бестселлеров. В ней доступно объясняется, как настроить себя на здоровой образ жизни и избавление от лишних килограммов. Рекомендации телеврача помогли многим достичь желанного веса. “Очень понравилось, как расписаны основные принципы похудения. Вроде бы простые истины, но поданы так, что начинаешь задумываться над вещами, которые раньше пропускал мимо ушей, так сказать”, — так люди отзываются о версии книги в виде конструктора, который можно разбирать.

В данный момент Малышева активно занимается развитием своего медицинского центра, а также съемками передач “Жить здорово!” и “Здоровье”. “В медицине и на телевидении невозможно жить в стихийном движении. Я работаю без еженедельных выходных”, — призналась Елена Васильевна в интервью “Антенне-Телесемь”.