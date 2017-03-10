Елена Летучая вмешалась в скандал с Ренатой Литвиновой: стыдно за всех

Молодой человек с ограниченными возможностями, исполнил перед зрителями завораживающий танец. Однако судьи остались недовольны его выступлением. Познер высказал мнение о том, что не любит, когда используют подобные “запрещенные приемы”, намекая на инвалидность танцора. А Литвинова назвала Смирнова “ампутантом” и предложила “пристегнуть вторую ногу” для того, чтобы не “спекулировать на этой теме”.

Летучая была глубоко шокирована поведением коллег. “Я с опозданием, но посмотрела на это нищебродство душ! Ампутант?! Вы серьезно?! Это на Первом?! То, что я увидела в эфире “Минуты славы” по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо! И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому, что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! — написала Елена. — Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным! Посмотрите на этого парня, он талантлив, жизнелюбив и достоин уважения, в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса!

Стыдно за всех: уважаемых господ, у которых язык повернулся это вообще произнести, и тех, кто это выпустил в эфир! Я хотела многое написать, меня переполняют эмоции, но я поняла, что негодованием не исправишь ситуацию и только наши добрые сердца должны быть открыты! И поэтому поддержу Женю Смирнова! Ты талантливый, невероятно харизматичный, сильный, твой танец всегда трогает душу! Я восхищаюсь тем, что ты делаешь! Впервые я увидела тебя в другом шоу и от чувственности танца заплакала. Всегда буду тебе рада и с удовольствием пожала бы руку! Танцуй дальше и будь счастлив!”

К слову, на днях стало известно, что в результате разгоревшегося скандала был уволен сотрудник телеканала, отвечавший за отбор материала перед выпуском в эфир. Однако зрители таким решением были возмущены, так как ожидали от руководства Первого канала решительных действий в адрес членов жюри.