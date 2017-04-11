Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова родила третьего ребенка

В конце прошлой недели в Москве прошли отборочные прослушивания претендентов на участие в конкурсе "Новая волна". Увы, из латвийских исполнителей ни один не прошел в финал.

Супруга Барака Обамы, Мишель, была первой леди в течение 8 лет — с 2009 по 2017 год. Все это время с женщиной работала целая команда стилистов и визажистов, следивших за тем, чтобы ее образ всегда был безупречным, пишет Woman.