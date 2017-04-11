Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова родила третьего ребенка

Украинская певица, бывшая участница так называемого "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова стала мамой третьего ребенка.
Как сообщает Life, 34-летняя Седокова родила мальчика. Малыш появился на свет в клинике Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Отцом ребенка, как пишут СМИ, является 25-летний Артем Комаров - сын российского бизнесмена Андрея Комарова, состояние которого оценивается в миллиард долларов.
Анна Седокова уже воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.