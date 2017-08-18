Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка

Певица Анна Седокова рассталась с отцом своего третьего ребенка - 4-месячного сына Гектора. Об этом она рассказала в интервью журналу ОК!

"Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе дальше", — цитирует Седокову издание.

По словам артистки, причиной разрыва стали непримиримые разногласия. "Мне кажется, что он в меня не верил. Это странно сейчас прозвучит, но он правда в меня не верил. А я не хочу девяносто девять процентов своего времени тратить на то, чтобы кому-то доказывать, мол, я не идиот, я талантливая, я артистка", - пояснила Анна.

Седокова не раскрывала, кто именно является отцом ее сына, но, как писали СМИ, им может быть 25-летний Артем Комаров - сын российского бизнесмена Андрея Комарова, состояние которого оценивается в миллиард долларов.

Поклонники певицы также высказывали версию, что отцом может быть участник группы M-Band Анатолий Цой, совместные фотографии с которым Анна публиковала в соцсетях.

Анна Седокова также воспитывает двух дочерей - 12-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского.

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jul 28, 2017 at 5:05am PDT



A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 7, 2017 at 9:45am PDT