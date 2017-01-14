Экс-солистка группы "Лицей" погибла в результате несчастного случая в ванной

По словам артиста, Роштакова умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним утром 9 января, во время которого рассказала, что собирается переехать в Москву.
"Трагедия настигла дома, неожиданно... Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды..." - написал Шаляпин.
В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить
В комментарии изданию Dni.ru он пояснил, что, "видимо, это просто бытовой несчастный случай". "Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка", - объяснил певец. "Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо - может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце", - предположил певец.
Шаляпин отметил, что Жанна никогда не рвалась на большую сцену, ей больше нравилось петь в ресторанах и на корпоративах. Несколько лет назад, по его словам, певица вышла замуж и уехала во Владивосток, но позже рассталась с мужем и в последнем разговоре с ним говорила, что собирается вернуться в Москву. "И через несколько часов все это произошло. Получается, она со мной попрощалась", - подытожил он.
Жанна Роштакова в 1997 году получила молодежную премию "Хрустальная нота". В 1999 году она стала победителем конкурса старшей вокальной категории "Утренняя звезда" в Юрмале. Какое-то время Роштакова была одной из солисток популярной поп-группы "Лицей".
Группа "Лицей" была основана в 1991 году продюсером Алексеем Макаревичем (экс-гитаристом группы "Воскресение"). Дебют трио - приемной дочери продюсера Анастасии Макаревич, Елены Перовой и Изольды Ишханишвили - состоялся в телепередаче "Утренняя звезда". Состав участниц за время существования группы неоднократно менялся.