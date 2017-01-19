Экс-менеджер Аланис Мориссетт признался в краже 7 миллионов долларов

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Gazeta.ru
четверг, 19 января 2017 г. 13:52
Бывший менеджер канадской певицы Аланис Мориссетт признался в краже более $7 млн у нее и других знаменитостей. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на американских прокуроров.
© AFP/Scanpix

Отмечается, что Джонатан Шварц был обвинен в мошенничестве, поскольку перевел средства певицы на личные счета. Когда его впервые спросили об этом, мужчина солгал, сказав, что вложил деньги в наркобизнес.

В среду во время заседания в суде Лос-Анджелеса он признал свою вину, сообщив, что украл почти $4.8 млн у Мориссет и почти $2 млн у других знаменитостей, чьи имена не были названы.

Джонатан Шварц отвечал за финансы певицы с период с 2009 по 2016 годы. Ему грозит тюремное заключение сроком от 4 до 6 лет.

В прошлом году Мориссетт подала в суд на Шварца и его компанию GSO Business, требуя компенсации в размере $15 млн за причиненный ущерб, утверждая, что он перевел ее средства на свои счета без разрешения певицы.

Gazeta.ru
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