Екатерина Климова вызвала восторг откровенным снимком в бикини

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понедельник, 15 мая 2017 г. 12:18
Актриса Екатерина Климова поражает поклонников своей фигурой. Сегодня она опубликовала довольно смелую фотографию. На кадре видно, что артистка облачилась в черное бикини и отправилась загорать на природе под солнцем. Голову она прикрыла широкополой шляпой. Фолловеры актрисы были поражены ее плоским животом. Также их заинтриговал низ купальника. Они не поняли, как держатся плавки на теле, ведь в верхней части есть большие разрезы. Сама Климова не стала оставлять никаких комментариев, кроме хэштега “Скоро”, пишет Starhit.
Фото Dni.ru

“Фигура — всем фигурам фигура! Чтоб всем так после родов выглядеть!”, “Природа одарила Екатерину красотой тела и талантом! Здоровья!”, “И это мама четверых детей! Просто красотка необыкновенная! Завидую белой завистью”, “Вау, шикарно. Только вот меня тоже плавки заинтриговали. Как они держатся то? Кажется, что если встать, то их практически и не останется что ли”, — написали фолловеры.

Полтора года назад Екатерина Климова стала мамой в четвертый раз. Она родила своему мужу Геле Месхи очаровательную дочь Бэллу. Лишь недавно супруги перестали скрывать личико малышки, а во время шоу “Вечерний Ургант” на всю страну продемонстрировали забавные кадры ребенка.

Поклонники на протяжении долгого времени просят Климову поделиться секретами красоты. Их настолько вдохновляет подтянутая фигура артистки и цветущий внешний вид, что они хотят последовать ее примеру. Однако Екатерина не торопится раскрывать все тайны. Она объяснила свою позицию поклонникам.

“Дорогие мои, добрые, мыслящие, любящие. Спасибо за ваше внимание. Я актриса (театра и кино), а не профессиональный блогер, не диетолог, не косметолог и уж тем более не медицинский работник. Если у вас есть желание работать над собой, следить за внешностью, заниматься здоровьем и стилем, обращайтесь к профессионалам. Я всегда даю один и тот же совет в своих интервью: все мы разные — возраст, диагнозы и внешние данные! Пожалуйста, будьте бдительны и не ленитесь иметь собственный опыт, а не слепо следовать чужим советам. Все очень индивидуально. Спасибо вам за доверие, всегда советую только то, о чем имею представление, но никогда сама не буду слушать никого, кроме компетентных лиц”, — рассказала Климова.

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Екатерина Климова вызвала восторг откровенным снимком в бикини

Фото Dni.ru
Актриса Екатерина Климова поражает поклонников своей фигурой. Сегодня она опубликовала довольно смелую фотографию. На кадре видно, что артистка облачилась в черное бикини и отправилась загорать на природе под солнцем. Голову она прикрыла широкополой шляпой. Фолловеры актрисы были поражены ее плоским животом. Также их заинтриговал низ купальника. Они не поняли, как держатся плавки на теле, ведь в верхней части есть большие разрезы. Сама Климова не стала оставлять никаких комментариев, кроме хэштега “Скоро”, пишет Starhit.

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