Екатерина Климова вызвала восторг откровенным снимком в бикини

“Фигура — всем фигурам фигура! Чтоб всем так после родов выглядеть!”, “Природа одарила Екатерину красотой тела и талантом! Здоровья!”, “И это мама четверых детей! Просто красотка необыкновенная! Завидую белой завистью”, “Вау, шикарно. Только вот меня тоже плавки заинтриговали. Как они держатся то? Кажется, что если встать, то их практически и не останется что ли”, — написали фолловеры.

Полтора года назад Екатерина Климова стала мамой в четвертый раз. Она родила своему мужу Геле Месхи очаровательную дочь Бэллу. Лишь недавно супруги перестали скрывать личико малышки, а во время шоу “Вечерний Ургант” на всю страну продемонстрировали забавные кадры ребенка.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 12 2017 в 3:28 PDT

Поклонники на протяжении долгого времени просят Климову поделиться секретами красоты. Их настолько вдохновляет подтянутая фигура артистки и цветущий внешний вид, что они хотят последовать ее примеру. Однако Екатерина не торопится раскрывать все тайны. Она объяснила свою позицию поклонникам.

“Дорогие мои, добрые, мыслящие, любящие. Спасибо за ваше внимание. Я актриса (театра и кино), а не профессиональный блогер, не диетолог, не косметолог и уж тем более не медицинский работник. Если у вас есть желание работать над собой, следить за внешностью, заниматься здоровьем и стилем, обращайтесь к профессионалам. Я всегда даю один и тот же совет в своих интервью: все мы разные — возраст, диагнозы и внешние данные! Пожалуйста, будьте бдительны и не ленитесь иметь собственный опыт, а не слепо следовать чужим советам. Все очень индивидуально. Спасибо вам за доверие, всегда советую только то, о чем имею представление, но никогда сама не буду слушать никого, кроме компетентных лиц”, — рассказала Климова.