Джордж Мартин рассказал, зачем убивает своих персонажей

Впервые приехавший в Россию американский писатель Джордж Мартин, автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", на пресс-конференции в Санкт-Петербурге раскрыл тайны творчества - рассказал, на чем основан его знаменитый цикл романов, зачем он убивает своих персонажей и с кого их писал. Он также признался, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать.

Как признался Мартин на встрече с журналистами, он никогда не сожалел о судьбе своих книжных героев, но актерам "Игры престолов" сопереживает.

"Никогда не было мыслей сожалеть о судьбе того или иного персонажа, вполне доволен их судьбой. Когда начались съемки сериалов, когда ты приходишь на площадку, встречаешься с актерами, возникают личные привязанности... И ты подходишь, жмешь руку прекрасному молодому человеку, он радуется, а ты понимаешь: "Я жестоко убью тебя через пару месяцев". И на этом моменте определенная доля вины прокрадывается в душу писателя", - сказал автор, слова которого приводит ТАСС.

При этом, отметил Мартин, даже несмотря на симпатии к актерам, возможности что-либо изменить у него нет, так как книги уже были написаны до начала съемок сериала.

По словам автора "Песни льда и пламени", прототипом для каждого героя во многом служит он сам. "Приходится следить за самим собой, чтобы создать персонажа. Он действительно становится похожим на тебя, но в то же время очень сильно отличается", - сказал писатель.

Джордж Мартин также рассказал, как начал работать над циклом романов, по которым позже была поставлена "Игра престолов", передает "Интерфакс".

"Когда в 1991 году начал работать над романом "Авалон" и написал уже около 50 страниц, появилась сцена, в которой Бран (Старк) видит обезглавленного человека, в ней также были щенки лютоволка в снегу. Она точно не подходила к "Авалону". Эта сцена и положила начало всей саге, хотя поначалу я не знал, частью чего это будет", - сказал писатель на пресс-конференции.

По словам Мартина, он три дня работал над первой главой, затем последовали следующие. Писатель рассказал, что главным источником вдохновения для саги являются Война Алой и Белой Розы в средневековой Британии, а также роман "Трон из костей дракона" Тэда Уильямса.

В то же время, по признанию писателя, во многих случаях он точно не знает, что служит источником для вдохновения. "Порой это какие-то встречи, случаи из жизни, личный опыт. Но часто идеи приходят не знаю, откуда - из левого или правого полушария мозга, они просто приходят, из ниоткуда, воплощаясь в жизнь", - заметил он.

За последние десятилетия, как признался Мартин, его жизнь изменилась, и он часто ощущает давление со стороны мира. Тогда он просто "включает компьютер и переносится в Вестерос".

Джордж Мартин также заявил, что готов в будущем "позаимствовать" события из российской средневековой истории. "Хотел бы почерпнуть что-то из российской (истории), но я читаю только по-английски. Но если найду что-то по средневековой российской истории, то "украду" пару вещей для своего мира", - рассказал автор на пресс-конференции.

Автор саги "Песнь льда и пламени" также заявил, что считает убийство героев единственным способом заставить читателей по-настоящему переживать за них, передает ТАСС.

"Когда герой в опасности, я хочу, чтобы читатель испытывал настоящий ужас, страх, боялся, что он может не выбраться. Я думаю, единственный путь - это убить внезапно кого-нибудь важного. Тогда они знают, что это реально, что в книге может произойти что угодно... Поэтому я убил Неда Старка", - сказал писатель.

Мартин добавил, что пишет книги, которые сам бы хотел прочитать. "Когда я еще был подростком, я не любил книги, которые предсказуемы. Там нет никакой реальной опасности, а я хотел читать книги, которые бы пугали, завораживали, производили впечатление", - добавил он.

На пресс-конференции речь зашла и о последнем случае похищения фанатами данных о сериале "Игра престолов". По словам Мартина, скандал никак не повлияет на его работу, передает ТАСС. "Целых пять сезонов эти сценарии были всем известны, все, кто хотел прочитать книжки, мог прочитать их", - сказал Мартин.

Кроме того, рассказал писатель, теории фанатов о возможном содержании сюжета и судьбе героев также никак не влияют на будущие книги саги. "Более того, я стараюсь ничего о них не узнавать", - сказал Мартин. По его словам, менять что-то под влиянием фанатских теорий было бы неправильно, так как содержание книг было распланировано еще в 1990-х.

По слова Мартина, раньше он с интересом заходил на фанатские форумы, однако быстро понял, что не хочет читать ни неправильные теории, которые могли бы подать идеи, ни правильные. Сейчас автор избегает посещения подобных форумов.

Джордж Рэймонд Ричард Мартин - писатель, сценарист, продюсер и редактор. Наибольшую известность ему принес выходящий с 1996 года цикл романов в жанре фэнтези "Песнь льда и пламени". По нему снимается телесериал "Игра престолов". Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле.

Писатель является неоднократным лауреатом престижных литературных премий. Совокупный тираж его книг в мире превысил 60 миллионов экземпляров. Произведения Мартина переведены на 47 языков мира.

Новая повесть Джорджа Мартина "Сыновья Дракона" поступит в продажу в США в составе сборника Гарднера Дозуа "Книга мечей" 10 октября. Повесть станет частью будущей книги Мартина "Пламя и кровь", которая будет представлять собой сборник исторических хроник о прошлом мира "Песни льда и пламени".