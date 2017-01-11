Джордж Лукас решил открыть музей "Звездных войн" в Лос-Анджелесе

Gazeta.ru
среда, 11 января 2017 г. 11:49
Режиссер Джордж Лукас решил открыть музей "Звездных войн" стоимостью $1 млрд в Лос-Анджелесе, сообщает Reuters.
© Scanpix

Лукас собирался разместить выставочный комплекс Lucas Museum of Narrative Art в Чикаго. Но местные правозащитники посчитали, что музей может повредить экологии города, в частности озеру Мичиган. В результате в 2016 году режиссер отказался от такого плана. Тогда к борьбе за музей нарративного искусства подключился мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Финансированием будет заниматься сам режиссер. Посетители смогут увидеть коллекции картин, иллюстраций и цифрового искусства из "Звездных войн".

Музей предложено разместить рядом с университетом Южной Калифорнии, где учился Лукас.

Gazeta.ru
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