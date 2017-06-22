Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд

Соглашение с Diageo было подписано всего спустя пару недель после того, как жена актера Амаль Клуни родила двойню - девочку и мальчика.
Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе со своими друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом. По их словам, бренд Casamigos (в переводе с испанского - "дом друзей") родился после ночных дружеских посиделок с текилой. В Diageo заявили о намерении сделать Casamigos международным брендом.
Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года
Ранде Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд, рассказал, что Casamigos "началась с дружбы и затеи создать самую вкусную и мягкую текилу".
Джордж Клуни сказал в интервью SNBC, что он и его друзья "останутся частью Casamigos и, пожалуй, выпьют вечером по шоту. Или даже по два".