Джордж Клуни отказался от поездки в Ереван из-за беременной жены

Клуни пропустил состоявшуюся 28 мая в Ереване церемонию вручения международной гуманитарной премии "Аврора", притом, что является членом отборочной комиссии.

"Я бы поехал [в Ереван], но если бы моя жена родила [наших] двойняшек во время моего нахождения там, домой мне можно было бы не возвращаться", — пошутил актер.

Как сообщает издание, появление детей на свет ожидается в июне.

О том, что 56-летний Клуни и 39-летняя Амаль ждут пополнения в семье, стало известно в январе 2017 года. Тогда же СМИ сообщили, что у пары будет двое детей — мальчик и девочка.

Джордж и Амаль поженились в Венеции 27 сентября 2014 года. Пара объявила о помолвке в апреле 2014 года.