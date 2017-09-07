Джордж Клуни и его жена рассказали, почему больше не хотят детей

Джордж признался, что они с женой очень удивились, узнав, что будет двойня. "Врач во время УЗИ сказал: "Есть один ребенок". Я ответил: "Отлично". И вдруг доктор добавил: "А еще есть второй ребенок", — рассказал актер в интервью Hollywood Reporter. По его словам, они с Амаль смотрели на листы, которые им вручил врач, осознавая происходящее. Сначала они думали, что это ошибка. Джордж Клуни признался, что стать отцом двух близнецов в 56 лет оказалось для него "полным сюрпризом".
Теперь актер признался, что почти профессионально меняет подгузники. Он даже пошутил, что никогда не думал, что преуспеет в этом деле. "Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузник. Они смеются надо мной. Я столько лет называл их дерьмом, поэтому сейчас заслужил все это", — признался актер.
Между тем, пара больше не хочет детей. По признанию Амаль Клуни, двое детей для них – более чем достаточно. Она также уверена, что ей поздно рожать, так как уже исполнилось 39 лет.
Супруги рассказали и о том, как Клуни сделал будущей супруге предложение. По его словам, Амаль не сразу ответила да, поэтому ему пришлось простоять на одном колене больше 20 минут.
"Не все в жизни происходит по вашему графику, но однажды вы встречаете человека, с которым всегда должны были быть рядом. Вот так я чувствую себя сейчас и уверен, что Амаль чувствует то же самое", — рассказал Джордж.
Близнецы родились у пары 6 июня 2017 года.
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