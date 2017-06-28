Джонни Деппу грозят новые обвинения

NEWSru.com
среда, 28 июня 2017 г. 12:37
Спустя год после скандального развода с Эмбер Херд Джонни Депп все еще продолжает разгребать последствия скоропалительного брака. Как утверждает The Guardian, актеру грозят новые обвинения в связи с контрабандным ввозом в Австралию йоркширских терьеров бывшей жены.
Johnny Deppas
© Shutterstock

В 2015 году Депп снимался в Австралии в пятой части фильма "Пираты Карибского моря". Двух собак по кличке Бу и Пистоль доставили в Квинсленд на частном самолете, не сообщив об этом местным властям. По настоянию министра сельского хозяйства страны собак должны были усыпить.

Тогда министр сельского хозяйства, а ныне вице-премьер Барнаби Джойс заявил, что домашние животные должны "убраться в США" под угрозой усыпления. Мировые СМИ обсуждали его заявление о том, что даже самый сексуальный мужчина из ныне живущих и его семья должны придерживаться карантинных правил. Собаки были быстро вывезены из страны, а Херд поклялась никогда не возвращаться в Австралию.

После выдвижения обвинений актрисе грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 265 тысяч долларов. Херд признала себя виновной в подаче ложной информации и заявила, что во время контрабанды находилась в состоянии нервного потрясения из-за серьезной травмы мужа. Позднее Депп публично оскорбил Джойса, назвав его "гибридным помидором".

Новые сведения по делу о контрабанде собак всплыли, когда Депп начал судиться со своими бывшими бизнес-менеджерами. По информации The Guardian, выяснилось, что актер знал о незаконном ввозе собак в Австралию. Его давний недруг Барнаби Джойс уже заявил о намерении изучить новые данные на предмет возможного выдвижения обвинений.

NEWSru.com
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Джонни Деппу грозят новые обвинения

Johnny Deppas
Спустя год после скандального развода с Эмбер Херд Джонни Депп все еще продолжает разгребать последствия скоропалительного брака. Как утверждает The Guardian, актеру грозят новые обвинения в связи с контрабандным ввозом в Австралию йоркширских терьеров бывшей жены.

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