Джонни Деппу грозят новые обвинения

В 2015 году Депп снимался в Австралии в пятой части фильма "Пираты Карибского моря". Двух собак по кличке Бу и Пистоль доставили в Квинсленд на частном самолете, не сообщив об этом местным властям. По настоянию министра сельского хозяйства страны собак должны были усыпить.

Тогда министр сельского хозяйства, а ныне вице-премьер Барнаби Джойс заявил, что домашние животные должны "убраться в США" под угрозой усыпления. Мировые СМИ обсуждали его заявление о том, что даже самый сексуальный мужчина из ныне живущих и его семья должны придерживаться карантинных правил. Собаки были быстро вывезены из страны, а Херд поклялась никогда не возвращаться в Австралию.

После выдвижения обвинений актрисе грозило наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 265 тысяч долларов. Херд признала себя виновной в подаче ложной информации и заявила, что во время контрабанды находилась в состоянии нервного потрясения из-за серьезной травмы мужа. Позднее Депп публично оскорбил Джойса, назвав его "гибридным помидором".

Новые сведения по делу о контрабанде собак всплыли, когда Депп начал судиться со своими бывшими бизнес-менеджерами. По информации The Guardian, выяснилось, что актер знал о незаконном ввозе собак в Австралию. Его давний недруг Барнаби Джойс уже заявил о намерении изучить новые данные на предмет возможного выдвижения обвинений.