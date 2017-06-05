Джонни Деппа разорила его старшая сестра

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понедельник, 5 июня 2017 г. 09:34
Экс-сотрудница американской финансовой компании TMG, которая занималась менеджментом 53-летнего актера Джонни Деппа, заявила в новом интервью авторитетному журналу The Hollywood Reporter, что его старшая сестра Кристи Дембровски регулярно снимала крупные суммы с его банковского счета — судя по всему, без ведома брата, пишет Woman.
© Scanpix

Как рассказала бывшая сотрудница TMG — компании-менеджера финансов Джонни Деппа, миллионы знаменитости могла промотать 56-летняя Кристи Дембровски, старшая сестра актера. По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, Кристи имела доступ к его деньгам, чем беззастенчиво пользовалась, снимая со счета брата крупные суммы.

В компании TMG отметили, что просто боялись возразить мисс Дембровски — однажды она устроила скандал из-за какой-то мелочи, крича: “Да вы знаете, кто я такая?! Мой брат мне полностью доверяет, и если я ему скажу, что меня обижают его менеджеры, он все тут разнесет!”.

Напомним, ранее менеджмент обвинил актера в том, что он болен ониоманией — психическим заболеванием, которое приводит к утрате контроля за желанием потратить деньги. Так, актеру припомнили его огромные расходы на алкоголь, покупку островов на Карибах и целых четырнадцати особняков во Франции. В целом, как утверждают юристы TMG в судебных документах, Депп тратил около двух миллионов долларов в месяц.

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