Джонни Деппа разорила его старшая сестра

Как рассказала бывшая сотрудница TMG — компании-менеджера финансов Джонни Деппа, миллионы знаменитости могла промотать 56-летняя Кристи Дембровски, старшая сестра актера. По словам девушки, пожелавшей остаться анонимной, Кристи имела доступ к его деньгам, чем беззастенчиво пользовалась, снимая со счета брата крупные суммы.

В компании TMG отметили, что просто боялись возразить мисс Дембровски — однажды она устроила скандал из-за какой-то мелочи, крича: “Да вы знаете, кто я такая?! Мой брат мне полностью доверяет, и если я ему скажу, что меня обижают его менеджеры, он все тут разнесет!”.

Напомним, ранее менеджмент обвинил актера в том, что он болен ониоманией — психическим заболеванием, которое приводит к утрате контроля за желанием потратить деньги. Так, актеру припомнили его огромные расходы на алкоголь, покупку островов на Карибах и целых четырнадцати особняков во Франции. В целом, как утверждают юристы TMG в судебных документах, Депп тратил около двух миллионов долларов в месяц.