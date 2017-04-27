Джонни Депп впервые прокомментировал скандал со своими экс-менеджерами

Gazeta.ru
четверг, 27 апреля 2017 г. 17:20
Американский актер Джонни Депп впервые публично прокомментировал скандал со своими экс-менеджерами, сообщает The Wall Street Journal.
Johnny Depp
© Vida Press

Ранее артист подал в суд на менеджеров из TMG, которые за 17 лет сотрудничества якобы присвоили себе почти $30 млн. Те, в свою очередь, подали встречный иск и заявили о бесконтрольных тратах артиста.

"Почему они не бросили меня как клиента, если я был настолько неуправляемым?" – сказал Депп. "Я работал очень, очень упорно в течение многих лет и доверял многим людям, некоторые из них, очевидно, подвели меня", – отметил он.

Комментируя слухи об излишнем расточительстве, Депп заявил: "Это мои деньги". Как пояснил артист, если он захочет покупать 15 тыс. ватных шариков в день, то это его дело.

По словам источника, за свою карьеру Депп заработал более $650 млн.

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