Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

"Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трама", - заявил 54-летний актер журналу People.

"Это вышло не так, как предполагалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался развлечь [публику], а не навредить кому-то", - добавил Депп.

Актер пошутил по поводу Трампа, отвечая на вопросы перед показом на фестивале Гластонберри фильма 2004 года "Распутник", в котором он сыграл главную роль.

"Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого", - сказал актер. И спросил поклонников, помнят ли они, "когда в последний раз актер убивал президента".

"Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - закончил свою шутку Депп.

Актером был убит президент США Авраам Линкольн. 14 апреля 1865 года его застрелил в Вашингтоне во время спектакля "Наш американский кузен" артист Джон Уилкс Бут.

Ремарка Деппа об "убийстве президента актером" вызвали резкую критику со стороны сторонников Трампа.

В пятницу представитель Белого Дома Шон Спайсер выразил озабоченность в связи с тем, что шутки по поводу "убийства Трампа" звучат все чаще.

Актриса Кэти Гриффин в мае снялась в фотосессии, где в качестве реквизита был использован муляж "отсеченной головы" президента США.

Гриффин раскритиковали сторонники Трампа и многие другие, включая Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Актриса извинилась за фотосессию, "умоляла" о прощении и признавала, что "пересекла грань дозволенного".

Несмотря на ее извинения, Си-эн-эн уволила Гриффин из-за фото с "головой Трампа".

В США показывают постанову пьесы Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". В роли римского императора в ней предстает бизнесмен-блондин в синем костюме и ярком галстуке, а его жена Кальпурния говорит со славянским акцентом. Заканчивает жизнь главный герой пьесы так же, как и его прототип - гибнет в результате заговора.

На этой неделе ряд американских театров сообщили о получении электронных писем, авторы которых критиковали постановку и угрожали актерам и режиссерам. Речь в письмах шла именно о спектакле с "убийством Трампа", но авторы писали не в тот театр, где идет постановка, а в другие.

Что же касается Джонни Деппа, то он уже не первый раз высказывается по поводу Трампа. В мае он заявил, что готов заменять актера Алека Болдуина, пародирующего президента США в сатирическом шоу Saturday Night Live. А в прошлом году Депп снялся в комедийной короткометражке "Искусство заключать сделки", в основу сюжета которой стала автобиография Трампа.