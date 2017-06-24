Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

 (1)
bbcrussian.com
суббота, 24 июня 2017 г. 17:25
Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои намеки по поводу возможного убийства президента США Дональда Трампа. Он пошутил на этот счет, отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Гластонбери. Белый дом осудил Деппа.
Donaldas Trumpas, Johny Deppas
© DELFI montažas

"Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трама", - заявил 54-летний актер журналу People.

"Это вышло не так, как предполагалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался развлечь [публику], а не навредить кому-то", - добавил Депп.

Актер пошутил по поводу Трампа, отвечая на вопросы перед показом на фестивале Гластонберри фильма 2004 года "Распутник", в котором он сыграл главную роль.

"Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого", - сказал актер. И спросил поклонников, помнят ли они, "когда в последний раз актер убивал президента".

"Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь", - закончил свою шутку Депп.

Актером был убит президент США Авраам Линкольн. 14 апреля 1865 года его застрелил в Вашингтоне во время спектакля "Наш американский кузен" артист Джон Уилкс Бут.

Ремарка Деппа об "убийстве президента актером" вызвали резкую критику со стороны сторонников Трампа.

В пятницу представитель Белого Дома Шон Спайсер выразил озабоченность в связи с тем, что шутки по поводу "убийства Трампа" звучат все чаще.

Актриса Кэти Гриффин в мае снялась в фотосессии, где в качестве реквизита был использован муляж "отсеченной головы" президента США.

Гриффин раскритиковали сторонники Трампа и многие другие, включая Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Актриса извинилась за фотосессию, "умоляла" о прощении и признавала, что "пересекла грань дозволенного".

Несмотря на ее извинения, Си-эн-эн уволила Гриффин из-за фото с "головой Трампа".

В США показывают постанову пьесы Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь". В роли римского императора в ней предстает бизнесмен-блондин в синем костюме и ярком галстуке, а его жена Кальпурния говорит со славянским акцентом. Заканчивает жизнь главный герой пьесы так же, как и его прототип - гибнет в результате заговора.

На этой неделе ряд американских театров сообщили о получении электронных писем, авторы которых критиковали постановку и угрожали актерам и режиссерам. Речь в письмах шла именно о спектакле с "убийством Трампа", но авторы писали не в тот театр, где идет постановка, а в другие.

Что же касается Джонни Деппа, то он уже не первый раз высказывается по поводу Трампа. В мае он заявил, что готов заменять актера Алека Болдуина, пародирующего президента США в сатирическом шоу Saturday Night Live. А в прошлом году Депп снялся в комедийной короткометражке "Искусство заключать сделки", в основу сюжета которой стала автобиография Трампа.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа (1)

Donaldas Trumpas, Johny Deppas
Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои намеки по поводу возможного убийства президента США Дональда Трампа. Он пошутил на этот счет, отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Гластонбери. Белый дом осудил Деппа.

ВИДЕО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле обещают найти цветок папоротника (4)

ВИДЕО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле обещают найти цветок папоротника
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева поздравили всех с праздником Лиго и пообещали отправиться на поиски цветков папоротника. Видео с поздравлением было опубликовано в инстаграм-профиле Вайкуле.

No Panty Day: эти звезды - лучшая реклама для "дня без трусов" (9)

No Panty Day: эти звезды - лучшая реклама для дня без трусов
22 июня некоторая часть населения Земли отмечает странный праздник - "День без трусов", он же No Panty Day. Предполагается, что этот день все желающие могут провести без нижнего белья, и гордо опубликовать собственные фотографии в соцсетях с хэштегом #nopantyday. Delfi Izklaide отмечает, что многие звезды вполне могли бы возглавить это движение - и показывает соответствующие фотографии.

Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд (1)

Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
У голливудского актера Джорджа Клуни, который недавно стал отцом близнецов, снова есть повод для празднования. Премиальный американский бренд текилы Casamigos, одним из основателей которого был Клуни, куплен британским алкогольным гигантом Diageo за 1 млрд долларов.

Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы (6)

Мужа певицы Жасмин в Кишиневе приговорили к 7,5 годам тюрьмы
Суд Кишинева приговорил бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам лишения свободы. Об этом в среду, 21 июня, сообщает "Интерфакс".
Facebook друзья
Rambler's Top100