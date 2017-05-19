Джонни Депп готов сыграть Трампа

Об этом сам Депп рассказал во время интервью, которое он дал телеведущей Элен ДеДжеренес. Актер при этом признался, что Болдуин уже сделал всю работу, и ему останется лишь копировать его, сообщает Daily Mail.

Депп выступал с критикой Трампа с того момента, как миллиардер объявил о начале своей предвыборной кампании. В мае 2016 года он заявил, что в случае его избрания Трамп станет последним президентом в истории, потому что "дальше ничего работать не будет". Перед этим время публичного выступления перед студентами одного из универститетов звезда "Пиратов Карибского моря", обсуждая поведение миллиардера, назвал его "отродьем".

Алек Болдуин выступает в телевизионных скетчах в передаче Saturday Night Live с пародиями на Трампа и его окружение практически еженедельно. Его номера регулярно вызывают критику со стороны президентской администрации. Сам Трамп, высказываясь по поводу пародий на него, назвал Болдуина "несмешным".

При этом Болдуин признается, что не планирует выступать с такими номерами долгое время. По словам актера, президент и его ближайшие сотрудники реагируют на его пародии слишком зло и не по-спортивному, и поэтому он не хочет, чтобы люди терпели это дальше.