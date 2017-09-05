"Теперь я единственный кормилец в семье, поэтому настало время. Мы уже поработали над сценарием, и могу заверить, что у нас получится очень сильный сиквел", - приводит слова актрисы The Hollywood Reporter.
Джоли рассказала, что намерена отдыхать от работы в течение года - ей требуется время, чтобы разобраться со "сложной семейной ситуацией", вызванной разрывом с Брэдом Питтом. Затем она планирует сняться в "Малефисенте" и рассмотрит предложения по поводу "Клеопатры". Актриса и режиссер уточнила, что "много всего витает в воздухе", но конкретных обязательств у нее пока нет.
Эти заявления Анджелина Джоли сделала в ходе канадского Telluride Film Festival, где она представляет свою новую режиссерскую работу "Сначала они убили моего отца".
Волшебница Малефисента была главным антагонистом в диснеевском мультфильме 1959 года "Спящая красавица". В игровой картине это положительный персонаж, защищающий сказочные леса от жадных людей. В версии 2014 года колдунья накладывает на принцессу Аврору заклятие из стремления к справедливости, а затем искренне привязывается к девочке.
Режиссером фильма стал Роберт Стромберг. "Малефисента" собрала в прокате более 750 млн долларов и получила номинацию на "Оскар" за лучшие костюмы.
Джоли согласилась сняться в сиквеле "Малефисенты"
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