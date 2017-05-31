Джоан Роулинг закончила работу над сценарием "Фантастических тварей 2"

Lenta.ru
среда, 31 мая 2017 г. 12:49
Британская писательница Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второго фильма серии "Фантастические твари и где они обитают". Об этом автор написала в своем Twitter в ответ на вопрос поклонницы.
J. K. Rowling
© Vida Press

"Ты уже написала сценарий для "Фантастических тварей 2"? Расскажи мне все, женщина!" — спросила пользовательница с ником martinha‏.

"Да, написала, но я пока не могу ничего тебе сказать, женщина!" — ответила Роулинг.

Картина "Фантастические твари и где они обитают 2" выйдет на экраны 18 ноября 2018 года. Режиссером выступит создатель первой части Дэвид Йейтс. Главные роли в ленте исполнят Джонни Депп, Эдди Редмэйн и Эзра Миллер.

"Фантастические твари и где они обитают" — спин-офф серии фильмов о Гарри Поттере. Сюжет картины разворачивается за 70 лет до событий поттерианы.

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