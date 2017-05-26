Джимми Киммел призвал расследовать "ненависть Мелании Трамп к супругу"

Как пишет издание, Трамп часто становится объектом шуток в шоу Киммела, однако в последнем выпуске ведущий пошутил, что стране необходим специальный следователь, который займется "вопросом ненависти Мелании".

Отмечается, что конгресс США начал расследование дела о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, однако телеведущий считает, что нужно проверить еще один аспект жизни президента США.

Мелания Трамп сопровождала своего супруга во время его первой зарубежной поездки, и дважды СМИ удалось запечатлеть, как она отказывалась взять его за руку в аэропорту Израиля и в Риме.

Ранее Мелания Трамп наконец-то взяла супруга за руку во время визита в Сикстинскую капеллу.