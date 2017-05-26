Джимми Киммел призвал расследовать "ненависть Мелании Трамп к супругу"

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Gazeta.ru
пятница, 26 мая 2017 г. 13:42
Ведущий Джимми Киммел призвал назначить специального следователя для выяснения, "почему Мелания Трамп ненавидит своего супруга и президента США Дональда Трампа". Об этом сообщает Independent.
Jimmy Kimmel
© Reuters / Scanpix

Как пишет издание, Трамп часто становится объектом шуток в шоу Киммела, однако в последнем выпуске ведущий пошутил, что стране необходим специальный следователь, который займется "вопросом ненависти Мелании".

Отмечается, что конгресс США начал расследование дела о предполагаемых связях команды Трампа с Россией, однако телеведущий считает, что нужно проверить еще один аспект жизни президента США.

Мелания Трамп сопровождала своего супруга во время его первой зарубежной поездки, и дважды СМИ удалось запечатлеть, как она отказывалась взять его за руку в аэропорту Израиля и в Риме.

Ранее Мелания Трамп наконец-то взяла супруга за руку во время визита в Сикстинскую капеллу.

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